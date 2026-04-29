На флагштоку КМДА замайорів прапор Військово-морських сил ЗСУ: що це означає

Прапор ВМС України на флагштоку КМДА – це знак підтримки наших захисників і захисниць та символ єдності українців у боротьбі за незалежність

Сьогодні, 29 квітня, з нагоди 108-ї річниці підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту та в Севастопольській фортеці, на флагштоку біля будівлі Київської міської державної адміністрації підняли Військово-Морський Прапор ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

У КМДА нагадали, що саме цього дня у 1918 році на кораблях Чорноморського флоту вперше підняли українські стяги. Це стало ключовим етапом у формуванні національного флоту та утвердженні української державності на морі. У липні того ж року затвердили Військово-морський прапор Українського державного флоту, який став основою для сучасного прапора Військово-Морських Сил ЗСУ.

Стяг Військово-морських сил ЗСУ над будівлею столичної мерії фото: пресслужба КМДА

У 2026 році вшанування цієї дати відбувається в умовах воєнного стану та триваючої російської збройної агресії. Підняття стяга над будівлею столичної мерії – це вияв підтримки українських захисників і захисниць та символ єдності в боротьбі за незалежність нашої держави.

Нагадаємо, Військово-морські сили знищили ворожий безекіпажний катер, що намагався наблизитися до одного з портів Одеси.

Раніше підрозділи Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з Силами спеціальних операцій провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок точних ударів українським захисникам вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1» та ліквідувати одну мобільну вогневу групу противника.

Також силами і засобами ВМС у Новоозерному було успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 «БК-16».