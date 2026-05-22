«Навіщо витрачати гроші». Дмитро Кулеба розкрив деталі майбутнього весілля

Дмитро Кулеба розповів, хто буде присутній на святкуванні його весілля

26 травня відбудеться весілля колишнього голови МЗС Дмитра Кулеби та його нареченої підприємиці Світлани Павелецької. Кулеба поділився деталями майбутнього весілля в інтерв’ю проєкту «Розмова», пише «Главком».

За словами Дмитра Кулеби, він зі Світланою Павелецькою не планує масштабного святкування, тож весілля відбудеться в оточенні найближчих людей. Зокрема, розпис майбутнє подружжя планує провести через «Дію». «Це буде коло з трьох людей: мене, моєї дружини Світлани й жіночки на екрані «Дії», яка нас розпише», – пояснив експосадовець.

Після розпису пара планує невелике святкування, на якому буде присутня лише родина. «Ми зберемося з батьками, з дітьми на обід. Але я нормально ставлюся до людей, які влаштовують свята під час війни. Я не засуджую їх. Хай люди живуть як хочуть. Я вважаю, що дуже важливо мати якісь моменти щастя у світі цього жаху, у якому ми живемо, бо це дає сили рухатись уперед», – зауважив Кулеба.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька одружаться 26 травня фото: paveletskaya_svitlana/Instagram

Ексміністр вважає, що замість витрат на весілля кошти можна спрямувати на волонтерство. «Для себе ми вирішили: ну, нащо витрачати гроші на весілля, якщо їх можна витратити навіть на те, щоб когось підтримати, зробити щось серйозне. Ми мало нагулялися в житті – у ресторанах, на днях народженнях і на весіллях. Плюс-мінус одне весілля – це не рахується. А зараз наше майбутнє залежить виключно від того, як закінчиться ця війна», – вважає він.

Дмитро Кулеба підсумував та зазначив, що не влаштовувати великого святкування на весіллі було спільним рішенням із його нареченою. «Ми для себе ухвалили рішення, що не будемо шикувати. Просто розпишемося і підемо далі робити те, що в наших силах», – додав дипломат.

