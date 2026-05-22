Зірка «Римського календаря» з вродливими священниками розкрив неочікувану правду про себе

Юлія Відміцька
Джованні Галіція з календарем Calendario Romano, де зображено його портрет
Джованні Галіція протягом 20 років є головним обличчям популярного «Римського календаря», де зображенні вродливі священники в рясах. Чоловік зізнався, що насправді ніколи не мав ніякого стосунку до духовенства. Про це пише «Главком» із посиланням на АР.

Протягом двох десятиліть чорно-білий календар Calendario Romano із фотографіями привабливих священників у рясах та колоратках випускав італійський фотограф П’єро Пацці. Як з’ясувалося, роками вважалося, що на сторінках календаря були зображені справжні священники, однак виявилося, що частина з них ніколи не була пов’язана із церквою.

Портрет Джованні Галіції на обкладинці календаря
За словами головного обличчя календаря Джованні Галіції, він ніколи не був священником. Насправді чоловік працює бортпровідником іспанської авіакомпанії. Зараз йому вже 39 років.

«Римський календар» на вітрині італійського магазину
Джованні Галіція познайомився з автографом П’єро Пацці у 17 років. Тоді ж він сфотографувався для обкладинки календаря. Уже протягом 20 років його фото з’являється на календарях. «Це була усмішка збентеженої дитини, бо я бачив, як усі мої друзі переді мною голосно сміялися, бо я був одягнений як священник», – розповів Галіція.

39-річний Джованні Галіція
Чоловік зізнався, що в 17 років фотосесію він сприйняв, як жарт та не очікував, що його обличчя стане відомим. У житті він не зіштовхувався із тим, що його впізнавали на вулиці. Проте одного разу, коли його брати подарували їхній бабусі цей календар, це розсмішило його родину.

Про «фейковість» свого календаря висловився фотограф П’єро Пацці. Він зауважив, що третина людей, які зображені у календарі 2027 року є священниками. Calendario Romano можна придбати в магазинах у центрі Риму, або ж в магазинах неподалік від Ватикану. Він коштує близько €8.

Нагадаємо, у Новій Зеландії створили перший у країні календар із жінками-пожежницями – Wahine Toa 2026, який уже викликав великий ажіотаж. У проєкті взяли участь 13 пожежниць із дев’яти станцій і трьох міст, які вирішили показати силу, гордість і жіночність у формі. Але головна мета ініціативи – благодійна: кошти від продажу календаря підуть на підтримку організації Breast Cancer Cure, що фінансує дослідження у сфері профілактики, діагностики та лікування раку молочної залози.

