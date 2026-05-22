Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Король Чарльз потрапив у курйозну ситуацію на публіці в Ірландії (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Король Чарльз III спілкується з місцевими мешканцями Ньюкасла (Ірландія)
фото: скриншот Іnstagram.com/theroyalfamily
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Разом із королем Чарльзом до Північної Ірландії прибула королева Каміла 

Король Великої Британії Чарльз III з офіційним візитом прибув до Ірландії, де опинився у курйозній ситуації. Відео з цим моментом розлетілося мережею. Про це пише «Главком» із посиланням на ВВС.

Король Чарльз III відвідав приморське місто Ньюкасл, де й відбувся курйозний момент. Коли монарх спілкувався з місцевими мешканцями, на його піджак потрапив пташиний послід. Серед публіки були й діти, які емоційно відреагували на курйоз.

Водночас сам король Чарльз з гумором ставився до ситуації. «Добре, що це не впало мені на голову», – сказав монарх та продовжив вітатися з людьми.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Після цього хтось з натовпу сказав, що така ситуація може бути знаком про успіх в майбутньому. На цей коментар король не відповів, але усміхнувся.

Король Чарльз III спілкується з місцевими мешканцями в Ірландії
Король Чарльз III спілкується з місцевими мешканцями в Ірландії
фото: Іnstagram.com/theroyalfamily/

Під час свого візиту до Ньюкасла король Великої Британії побував на сеансі у кінотеатрі. Потім монарх відвідав продовольчий банк Pantry, розташований у церкві Донарда. Він також поспілкувався з волонтерами та допоміг їм упакувати одну з коробок, яку передадуть на благодійність.

Король Каміла під час візиту в Ірландії
Король Каміла під час візиту в Ірландії
фото: Іnstagram.com/theroyalfamily

До слова, Королева Камілла в цей час мала окрему зустріч. Вона перебувала у графстві Даун, де зустрілася з місцевими підприємствами в Гіллсборо.

Нагадаємо, радіостанція Radio Caroline помилково повідомила в ефірі про смерть короля Чарльза III. Це сталось через збій комп’ютерної системи. Як пояснив менеджер станції Пітер Мур, у головній студії випадково активувався спеціальний протокол «Смерть монарха», який британські мовники зберігають на випадок смерті короля або королеви.

Читайте також:

Теги: Ірландія гумор Король Чарльз III

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі
Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі
27 квiтня, 23:56
Чарльз підкреслив історичну єдність США та Великої Британії
Після заяв Трампа про вихід з НАТО: Чарльз наголосив на важливості альянсу для підтримки України
29 квiтня, 05:46
Меланія Трамп і королева Великої Британії Камілла обрали образи у рожевих відтінках
Мікром’ята і мед з пасіки Білого дому: чим Трамп пригощав королівське подружжя
29 квiтня, 03:59
Чарльз III виступив з промовою під час державної вечері в Білому домі
Король Чарльз підколов Трампа на вечері в Білому домі (відео)
29 квiтня, 16:29
Мамдані та Чарльз коротко поспілкувалися під час заходу, де обмінялися рукостисканням
Мер Нью-Йорка відмовився від приватної зустрічі з королем Чарльзом: що сталось
30 квiтня, 03:53
«Найвеличніший король», – сказав Трамп після зустрічі з Чарльзом і королевою Каміллою
Візит Чарльза до США завершився: відверті заяви та сигнали Трампу – аналіз NBC News
30 квiтня, 23:57
Андрій Богдан відреагував на незвичний записник Кирила Буданова
Ексголова Офісу президента підколов Буданова через його «червоний список» (фото)
1 травня, 12:28
Нижня палата ірландського парламенту проголосувала за ратифікацію конвенції
Ірландія схвалила виплати компенсацій Україні за збитки від агресії РФ
7 травня, 15:32
Співак Akylas представив Грецію у першому півфіналі Євробачення 2026
Українці розібрали виступ Греції на Євробаченні на меми
13 травня, 03:16

Життя

Король Чарльз потрапив у курйозну ситуацію на публіці в Ірландії (відео)
Король Чарльз потрапив у курйозну ситуацію на публіці в Ірландії (відео)
У Сербії археологи виявили поховання із золотою діадемою, які можуть змінити хід історії
У Сербії археологи виявили поховання із золотою діадемою, які можуть змінити хід історії
«Навіщо витрачати гроші». Дмитро Кулеба розкрив деталі майбутнього весілля
«Навіщо витрачати гроші». Дмитро Кулеба розкрив деталі майбутнього весілля
Скандал у Польщі: письменниця потрапила під хвилю критики через заяви про використання ШІ
Скандал у Польщі: письменниця потрапила під хвилю критики через заяви про використання ШІ
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Канаді
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Канаді
Кирило Буданов одягнув особливу вишиванку, створену дітьми
Кирило Буданов одягнув особливу вишиванку, створену дітьми

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua