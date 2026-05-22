Король Чарльз потрапив у курйозну ситуацію на публіці в Ірландії (відео)

Разом із королем Чарльзом до Північної Ірландії прибула королева Каміла

Король Великої Британії Чарльз III з офіційним візитом прибув до Ірландії, де опинився у курйозній ситуації. Відео з цим моментом розлетілося мережею. Про це пише «Главком» із посиланням на ВВС.

Король Чарльз III відвідав приморське місто Ньюкасл, де й відбувся курйозний момент. Коли монарх спілкувався з місцевими мешканцями, на його піджак потрапив пташиний послід. Серед публіки були й діти, які емоційно відреагували на курйоз.

Водночас сам король Чарльз з гумором ставився до ситуації. «Добре, що це не впало мені на голову», – сказав монарх та продовжив вітатися з людьми.

Після цього хтось з натовпу сказав, що така ситуація може бути знаком про успіх в майбутньому. На цей коментар король не відповів, але усміхнувся.

Король Чарльз III спілкується з місцевими мешканцями в Ірландії фото: Іnstagram.com/theroyalfamily/

Під час свого візиту до Ньюкасла король Великої Британії побував на сеансі у кінотеатрі. Потім монарх відвідав продовольчий банк Pantry, розташований у церкві Донарда. Він також поспілкувався з волонтерами та допоміг їм упакувати одну з коробок, яку передадуть на благодійність.

Король Каміла під час візиту в Ірландії фото: Іnstagram.com/theroyalfamily

До слова, Королева Камілла в цей час мала окрему зустріч. Вона перебувала у графстві Даун, де зустрілася з місцевими підприємствами в Гіллсборо.

Нагадаємо, радіостанція Radio Caroline помилково повідомила в ефірі про смерть короля Чарльза III. Це сталось через збій комп’ютерної системи. Як пояснив менеджер станції Пітер Мур, у головній студії випадково активувався спеціальний протокол «Смерть монарха», який британські мовники зберігають на випадок смерті короля або королеви.