Электрические молнии и телепорт. Иван Дон выпустил новый клип (видео)



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Певец Иван Дорн instagram.com/dorn_ivan/

Над клипом работал VFX-дизайнер, на счету которого несколько голивудских блокбастеров — от «Дэдпула» до «Логана»

Известный украинский певец Иван Дорн выпустил новый клип на трек Wasted. Видео сделано в стиле компьютерной игры, где Дорн может выпускать электрические молнии из рук и телепортироваться в пространстве. Кстати, главный герой в клипе - это 3D-версия Ивана.

Над клипом работал VFX-дизайнер Денис Щукин, который принимал участие в создании таких фильмов, как «Дэдпул», «Логан», «Тор: Рагнарек» и даже «Игра престолов».

«Долгое время я не мог поверить в то, что происходит: клипу предшествовала тщательная подготовка, сбор команды по всему миру - от Испании до Канады, - вспоминает сам Дорн. - Я поверил в это, только когда зашел в Киеве в кинопавильон, где на меня надели черный костюм с шариками, я начал двигаться и понял, что происходит что-то невероятное. Я чувствую себя каким-то голливудским актером - то есть моими движениями сможет двигаться кто угодно, даже Шварцнеггер или Сталлоне».