Елена Зеленская появилась на публике в красном костюме оверсайз
Елена Зеленская
instagram.com/olenazelenska_official/
Первая леди Украины выбрала яркий и актуальный образ
Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает сопровождать своего супруга Владимира на официальных мероприятиях: как за рубежом, так и в родной стране.
В этот раз президентская чета посетила Олимпийский учебно-спортивный центр «Конча-Заспа», где супруги встретились с выдающимися украинскими спортсменами, успешно представляющими страну на международном уровне.
instagram.com/olenazelenska_official/
Для появления на публике 41-летняя Зеленская выбрала брючный оверсайз-костюм ярко-красного цвета и дополнила свой образ стильной обувью на плоском ходу. Многие подписчики оценили чувство стиля Елены Зеленской и не поскупились на комплименты.
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