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    Жизнь

    Елена Зеленская появилась на публике в красном костюме оверсайз

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    <p>Елена Зеленская</p> <p>instagram.com/olenazelenska_official/</p> - Елена Зеленская появилась на публике в красном костюме оверсайз

    Елена Зеленская

    instagram.com/olenazelenska_official/

    Первая леди Украины выбрала яркий и актуальный образ

    Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает сопровождать своего супруга Владимира на официальных мероприятиях: как за рубежом, так и в родной стране.

    В этот раз президентская чета посетила Олимпийский учебно-спортивный центр «Конча-Заспа», где супруги встретились  с выдающимися украинскими спортсменами, успешно представляющими страну на международном уровне.

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    Елена Зеленская появилась на публике в красном костюме оверсайз
    Елена Зеленская появилась на публике в красном костюме оверсайз
    Елена Зеленская появилась на публике в красном костюме оверсайз
    Елена Зеленская появилась на публике в красном костюме оверсайз
    Елена Зеленская появилась на публике в красном костюме оверсайз
    instagram.com/olenazelenska_official/

    Для появления на публике 41-летняя Зеленская выбрала брючный оверсайз-костюм ярко-красного цвета и дополнила свой образ стильной обувью на плоском ходу. Многие подписчики оценили чувство стиля Елены Зеленской и не поскупились на комплименты.

     Читайте также: Иракли Макацария и Марина Боржемская в ослепительных нарядах прошлись по красной дорожке Одесского кинофестиваля.


    первая леди Елена Зеленская
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