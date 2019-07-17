Елена Зеленская появилась на публике в красном костюме оверсайз



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Елена Зеленская instagram.com/olenazelenska_official/

Первая леди Украины выбрала яркий и актуальный образ

Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает сопровождать своего супруга Владимира на официальных мероприятиях: как за рубежом, так и в родной стране.

В этот раз президентская чета посетила Олимпийский учебно-спортивный центр «Конча-Заспа», где супруги встретились с выдающимися украинскими спортсменами, успешно представляющими страну на международном уровне.

Для появления на публике 41-летняя Зеленская выбрала брючный оверсайз-костюм ярко-красного цвета и дополнила свой образ стильной обувью на плоском ходу. Многие подписчики оценили чувство стиля Елены Зеленской и не поскупились на комплименты.

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