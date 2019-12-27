Мадонна отменила концерт перед самым началом из-за проблем с бывшим мужем



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Поклонники Мадонны негодуют из-за отмены концерта

Поклонники певицы пришли в ярость, ведь представители исполнительницы не сделали никаких заявлений заранее, а она сама до сих пор не дала никаких объяснений

61-летняя Мадонна отменила свое шоу X tour, которое должно было состояться в Майами в минувшее воскресенье. Предполагаемая причина такого поступка - личные проблемы. Как сообщает DailyMail, на следующий день после сорванного концерта бывший муж королевы поп-музыки Гай Ричи подал ходатайство в суд о том, с кем проведут Рождество их общие дети. Издание выяснило, что у бывших супругов имеются разногласия на этот счет. Ходатайство было подано в Верховный суд Манхэттена.

Брак между певицей и режиссером был расторгнут еще в 2008 году, но некогда любящие друг друга знаменитости до сих пор решают некоторые вопросы в зале суда. Что стало причиной развода, до сих пор доподлинно неизвестно. Среди них назывались непреодолимые разногласия в вопросах усыновления еще одного ребенка из Малави и религиозные взгляды Мадонны и Гая.

Мадонна вышла замуж за Гая Ричи в шотландском замке Скибо в 2000 году. На невесте было белое платье в готическом стиле за 35 тысяч долларов, которое сшила на заказ дизайнер Стелла Маккартни. Диадема, украшавшая голову певицы, в свое время принадлежала принцессе Монако - актрисе Грейс Келли. Стоимость драгоценности - $210 тысяч.

В общей сложности на свадьбу супруги потратили $1,5 миллиона, а брак продлился 8 лет, хотя влюбленные были уверены, что это на всю жизнь.