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    Жизнь

    Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать имя «герцогов Сассекских» в коммерческих целях

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    Елизавета II запретила Меган и Гарри пользоваться &laquo;королевским&raquo; статусом во всех своих проектах - Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать имя «герцогов Сассекских» в коммерческих целях
    Елизавета II запретила Меган и Гарри пользоваться «королевским» статусом во всех своих проектах

    Меган и Гарри пытались зарегистрировать Sussex Royal как товарный знак

    После отречения Меган Маркл и принца Гарри от обязанностей старших членов королевской семьи Елизавета II заявила, что им придется отказаться от титула и выплатить внушительную сумму, потраченную на реставрацию их особняка во Фрогморе. На днях журналисты портала Daily Mail выяснили, что это было не единственное условие королевы.

    По информации авторитетного издания, глава семьи запретила Меган и Гарри использовать имя «герцогов Сассекских», а также они должны будут отказаться от слова «королевский» во всех своих проектах. Это решение, как утверждают источники, было принято после нескольких совещаний с чиновниками.

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    Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать имя «герцогов Сассекских» в коммерческих целях
    Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать имя «герцогов Сассекских» в коммерческих целях
    Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать имя «герцогов Сассекских» в коммерческих целях
    Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать имя «герцогов Сассекских» в коммерческих целях
    Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать имя «герцогов Сассекских» в коммерческих целях
    Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать имя «герцогов Сассекских» в коммерческих целях
    Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать имя «герцогов Сассекских» в коммерческих целях
    Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать имя «герцогов Сассекских» в коммерческих целях
    Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать имя «герцогов Сассекских» в коммерческих целях
    Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать имя «герцогов Сассекских» в коммерческих целях
    Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать имя «герцогов Сассекских» в коммерческих целях
    Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать имя «герцогов Сассекских» в коммерческих целях

    Конечно, Меган и Гарри смогут внушительно зарабатывать и без этих приписок. Однако большая часть их бизнес-планов была построена именно на них. Так, недавно они потратили десятки тысяч фунтов стерлингов на новый сайт Sussex Royal, а в их Инстаграме (@sussexroyal) чуть больше 11 миллионов фолловеров.

    Меган и Гарри пытались зарегистрировать Sussex Royal как товарный знак, включающий в себя одежду, канцелярские товары, книги и многое другое. А еще они почти успели создать благотворительную организацию Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex.

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    Меган Маркл Принц Гарри Королева Елизавета II
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