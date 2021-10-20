Ковид делает человека беспомощным. Отец телеведущей перенес сложную форму Covid-19

По словам Леси, сейчас папа дома и чувствует себя хорошо

Телеведущая, бывшая жена Льва Парцхаладзе, Леся Матвеева рассказала о коронавирусном «аде», который пережила этим летом.

Оказалось, что отец звезды в крайне тяжелом состоянии с Covid-19 10 дней провел в реанимации, еще 10 - в инфекционном отделении, после чего последовал постковидный синдром, осложнения и две повторные госпитализации.

«Папа попал в больницу в тот момент, когда врачи еще только «пристегивали ремни» перед новой волной, на пик которой мы сейчас уверенно взлетаем. Каждые сутки превращались в мучительную пропасть ожиданий и неопределенности. Ночь прошла стабильно − это хорошо. Папа падает духом − нужно срочно звонить и говорить, долго, убедительно, монологом, в одну сторону, потому что ответить сам он не может. Как и не может самостоятельно дышать. Ободрять и просить держаться, находить слова, когда сама уже находишься на грани отчаяния. Болеющему выдержать происходящее очень тяжело не только физически, но и психологически. Ковид делает человека абсолютно беспомощным», − написала телеведущая.

По словам Леси, сейчас папа дома и чувствует себя хорошо.

Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

«Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.