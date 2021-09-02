Форма и рюкзаки от модных брендов. Как одеваются школьники элитных киевских школ (фото)

Ученики и их родители не придерживались социальной дистанции, а также других карантинных ограничений

Вчера, 1 сентября, на торжественную линейку в элитной Новопечерский школе Киева большинство учеников подвозили к центральному входу люксовые авто. Журналисты 24tv показали, в какой форме ученики пришли на торжество.

Так, судя по фото ученики Новопечерской школы носят форму с логотипом образовательного учреждения: девушки – клетчатые юбки и серые пиджаки, парни – костюмы серого цвета.

Дети, которые не успели получить форму, смогут это сделать в течение 1 сентября, рассказали журналистам в комментарии сотрудники школы. Многие дети выбрали обувь и аксессуары от именитых брендов, в том числе рюкзаки от Louis Vuitton и кеды от GUCCI.

В этом году первый учебный день закончился в 15:00 у учащихся 1-4 классов и в 16:00 – у учащихся 5-11 классов. Со 2 сентября в школе уже начнут работать кружки, секции и творческие студии, сказали работники Новопечерской школы нашим журналистам.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык повела сына в первый класс.

Напомним, Табриз– младший сын Ирины Билык. В декабре ему исполнится шесть лет. Его отец – проживающий в Москве азербайджанский режиссер Аслан Ахмадов. Ребенка паре родила суррогатная мать. 30 июля 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись.