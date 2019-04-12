Instagram не будет рекомендовать изображения, которые посчитает слишком сексуализированными



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Публикацию с сексуальным подтекстом теперь можно увидеть в ленте, только если вы подписаны на ее автора

Разработчики Instagram объявили, что будут удалять из рекомендаций контент, который посчитают «неуместным», даже если он не противоречит правилам сообщества. «Некоторые публикации могут не нарушать правила, однако не подходят аудитории всех возрастов, поэтому мы ограничиваем их появление в разделе „Интересное“ и в поиске по хештегам», — написано в официальном блоге.

Как отмечает TechChurch, новые правила Instagram внедряются в рамках глобальной политики «цензуры», которую ведет его родительская компания Facebook. Теперь если фотография или видео «наводит на мысли о сексе», но не изображает наготу или сексуальный акт, охват такого контента может быть понижен.

В феврале 2019 года стало известно, что Instagram будет скрывать фотографии, изображающие нанесение себе увечий и подталкивающие к самоубийству, чтобы защитить несовершеннолетних пользователей. Соцсеть будет размывать подобные снимки, пока пользователь не подтвердит, что хочет увидеть изображение. Кроме того, будет ограничен показ таких фотографий в поиске по хештегам и в рекомендациях аккаунта.

Джерело: Bird In Flight