Ирина Шейк обвинила Брэдли Купера в изменах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новость о разрыве 33-летней Ирины Шейк и 44-летнего Брэдли Купера не сходит с первых полос прессы

Сегодня появились новые подробности о причинах расставания звезд.

Отношения пары стали рушиться, когда актер начал работать с Леди Гагой над картиной «Звезда родилась». Ирине не нравилось, что возлюбленный находится вместе с артисткой и во внерабочее время. Модель стала подозревать, что их связывает не только работа. Шейк обвинила Купера в том, что он множество раз изменял ей с певицей.

«Она ни капли ему не доверяла», - рассказал инсайдер.

Несмотря на это, перед публикой Ирина и Брэдли создавали видимость счастливой пары. Они до последнего старались сохранить отношения ради общей дочери, двухлетней Леи. Однако пара регулярно ругалась, что привело к окончательному разрыву.

О проблемах Шейк и Купера заговорили еще после церемонии «Оскар». Брэдли уделял слишком много внимания Леди Гаге, из-за чего поклонники решили, что у актера и певицы закрутился роман во время работы над фильмом «Звезда родилась». Певица не выдержала давления и во время своего выступления резко ответила на обвинения.

После этого бывших возлюбленных неоднократно видели вместе, однако в начале июня стало известно, что модель съехала от Купера. В связи с этим на Леди Гагу обрушилась новая волна критики: многие назвали ее причиной разрыва пары. Певица не выдержала давления и во время своего выступления резко ответила на обвинения.

Джерело: graziamagazine.ru