  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Ирина Шейк обвинила Брэдли Купера в изменах

    • Розсилка
    Ирина Шейк обвинила Брэдли Купера в изменах

    Новость о разрыве 33-летней Ирины Шейк и 44-летнего Брэдли Купера не сходит с первых полос прессы

    Сегодня появились новые подробности о причинах расставания звезд.

    Отношения пары стали рушиться, когда актер начал работать с Леди Гагой над картиной «Звезда родилась». Ирине не нравилось, что возлюбленный находится вместе с артисткой и во внерабочее время. Модель стала подозревать, что их связывает не только работа. Шейк обвинила Купера в том, что он множество раз изменял ей с певицей.

    «Она ни капли ему не доверяла», -  рассказал инсайдер.

    Несмотря на это, перед публикой Ирина и Брэдли создавали видимость счастливой пары. Они до последнего старались сохранить отношения ради общей дочери, двухлетней Леи. Однако пара регулярно ругалась, что привело к окончательному разрыву.

    О проблемах Шейк и Купера заговорили еще после церемонии «Оскар». Брэдли уделял слишком много внимания Леди Гаге, из-за чего поклонники решили, что у актера и певицы закрутился роман во время работы над фильмом «Звезда родилась». Певица не выдержала давления и во время своего выступления резко ответила на обвинения.

    После этого бывших возлюбленных неоднократно видели вместе, однако в начале июня стало известно, что модель съехала от Купера. В связи с этим на Леди Гагу обрушилась новая волна критики: многие назвали ее причиной разрыва пары. Певица не выдержала давления и во время своего выступления резко ответила на обвинения.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ