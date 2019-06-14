Брэд Питт сходил на свидание с Дженнифер Энистон



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Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Джордж и Амалия Клуни устроили друзьям совместный отдых в Италии

Брэд Питт тяжело переживает развод с Анджелиной Джоли. Возможно, он сможет забыть бывшую супругу благодаря первой жене – Дженнифер Энистон. Джордж и Амалия Клуни пригласили обоих актёров на отдых в Италию. Бывшие супруги отлично провели время вместе.

Джордж Клуни рад, что романтическая поездка принесла свои плоды. Он выманил Брэда Питта из Лос-Анджелеса и Дженнифер Энистон из Мексики, чтобы свести вместе бывших супругов. Актёр снял коттедж в Риме. Чтобы не было подозрений, он записал номер на своих родителей.

«Джордж пригласил Брэда и Дженнифер на отдых в Риме. В конце концов, это было похоже на двойное свидание, наполненное слезами, смехом и любовью. Брэд никогда не выглядел счастливее, чем сегодня», – рассказал инсайдер порталу New Idea.