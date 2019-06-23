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    Жизнь

    Известная журналистка заявила, что ее изнасиловал Дональд Трамп

    • Розсилка
    <span>Джин Кэрролл</span> - Известная журналистка заявила, что ее изнасиловал Дональд Трамп
    Джин Кэрролл

    Представители Трампа и Лесли полностью отрицают обвинения

    Джин Кэрролл, автор американского Elle, опубликовала книгу, в которой рассказала, что её изнасиловал Дональд Трам 27 лет назад. Все произошло в Нью-Йорке во время похода по магазинам. Они встретились, по словам журналистки, когда Трамп покупал для своей девушки нижнее белье. В ходе общения Дональд якобы предложил ей примерить один комплект, отвел в примерочную, где набросился на неё и изнасиловал. 

    «В тот момент, когда дверь раздевалки закрывается, он бросается на меня, толкает к стене, сильно бьёт по голове и прижимается губами к моим губам», – написала Кэрролл в своей книге.

    Кэрролл сразу обратилась к друзьям, и они посоветовали никому об этом не рассказывать, ссылаясь на его армию адвокатов. Помимо инцидента с Трампом она описала в своей книге ещё пять случаев сексуального насилия. Один из них связан с основателем медиахолдинга CBS Лесли Менсвеном.

    Представители Трампа и Лесли полностью отрицают эту информацию. «Хочет продать свою книгу, которой место – в разделе художественной литературы», – заявили представители Дональда Трампа.

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    Джерело: Super

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