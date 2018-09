Известны имена из шорт-листа Букеровской премии



На престижную литературную премию претендует 27-летняя писательница Дейзи Джонсон. Она стала самым молодым автором, номинированным на Букера

Как сообщает Esquire, на престижную литературную награду в этом году претендует шесть авторов из Великобритании, США и Канады, большинство из которых составляют женщины.

Анна Бернс — Milkman (Великобритания)

Дейзи Джонсон — Everything Under (Великобритания)

Робин Робертсон — The Long Take (Великобритания)

Рейчел Кушнер — The Mars Room (США)

Ричард Пауэрс — The Overstory (США)

Эси Эдугян — Washington Black (Канада)

Председатель жюри премии, британский писатель Кваме Энтони Аппиа назвал книги финалистов «чудесами стилистической изобретательности». «В каждой из них центральное место отведено языку, однако они удивительно разнообразны, поскольку исследуют множество тем», — отметил он.

27-летняя писательница Дейзи Джонсон стала самым молодым автором, когда-либо номинированным на Букера. Everything Under рассказывает о лексикографе по имени Гретель, занимающейся составлением словарей, которая пытается восстановить семейные связи. Как отмечает The Guardian, один из членов жюри назвал роман писательницы «современной версией «Эдипа» Софокла».

Имя лауреата премии будет объявлено 16 октября.

Джерело: Esquire