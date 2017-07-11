Известный ресторатор и телеведущий показал, как поддерживает свое тело в форме

Николай Тищенко со своей семьей отправился в отпуск в Таиланд

Но и там, украинский «ревизор» занимается спортом и следит за своим питанием. Как удается держать себя в форме и воздержаться от употребления разных вкусностей, которыми славится Таиланд, украинский ресторатор рассказал читателям Scotch. «Здесь, в Таиланде, я пять раз в неделю хожу в зал. И два раза в неделю занимаюсь



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Николай Тищенко

Николай Тищенко со своей семьей отправился в отпуск в Таиланд

Но и там, украинский «ревизор» занимается спортом и следит за своим питанием.

Как удается держать себя в форме и воздержаться от употребления разных вкусностей, которыми славится Таиланд, украинский ресторатор рассказал читателям Scotch.

«Здесь, в Таиланде, я пять раз в неделю хожу в зал. И два раза в неделю занимаюсь тайским боксом. Это не мой «родной» вид спорта, поэтому напрягаются те мышцы, которые не задействованы во время других занятий спортом. Кстати, уже семь лет подряд тренируюсь в Тае с настоящим профессионалом своего дела, мистером Кампана. В свои 72 года он выглядит на 40!», – рассказал Николай Тищенко.

По словам ресторатора, кроме занятий спортом, Николай тщательно следит за своим питанием.

«Я питаюсь 4-5 раз в день. Основное внимание в Таиланде уделяю рыбе и зелени, предпочтительно на пару. Очень люблю морепродукты, и почти не ем сладкого. Единственное, чем изредка «грешу», – это тайский десерт «стики-райс» с манго», - отметил Тищенко.