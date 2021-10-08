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    Известный украинский актер снялся в сериале о российских военных

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    Украинский актер Виталий Салий - Известный украинский актер снялся в сериале о российских военных
    Украинский актер Виталий Салий

    Артист попал в скандал

    Украинский актер Виталий Салий, который играет в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра, снялся в сериале о российских военных.

    Информацию об актерском составе детективной истории «Бухта глубокая» уже выложили на сайт российского телеканала НТВ. 36-летний украинец примерил на себя роль офицера ВМФ, сообщает «Обозреватель».

    По сюжету Михаил Цветков, которого и сыграл Салий, вместе с другими офицерами расследует убийство их друга. Мужчины разгадывать тайну затонувшего колабля, на котором умерли их родители.

    Пользователи Facebook уже отреагировали на сотрудничество украинского актера и российской киностудии. Виталия обвинили в продажности и неуважении к военным, которые отдают свою жизнь на границе с агрессором.

    «Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погончики мокшанские не давят? Хоть нормально платят? Не продешевил?», – обратилась к мужчине писательница Лариса Ницой.

    Напомним, что в 2019 году вышел фильм «Круты 1918», где показали бой под Крутами зимой 1918 года между молодыми военными-курсантами Украинской Народной Республики и войсками Советской России. Виталий в нем сыграл роль командира отрядов Красной гвардии – Михаила Муравьева.

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: знаменитости украинский актер шоу-бизнес
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    Известный украинский актер снялся в сериале о российских военных