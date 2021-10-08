Известный украинский актер снялся в сериале о российских военных

Артист попал в скандал

Украинский актер Виталий Салий, который играет в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра, снялся в сериале о российских военных.

Информацию об актерском составе детективной истории «Бухта глубокая» уже выложили на сайт российского телеканала НТВ. 36-летний украинец примерил на себя роль офицера ВМФ, сообщает «Обозреватель».

По сюжету Михаил Цветков, которого и сыграл Салий, вместе с другими офицерами расследует убийство их друга. Мужчины разгадывать тайну затонувшего колабля, на котором умерли их родители.

Пользователи Facebook уже отреагировали на сотрудничество украинского актера и российской киностудии. Виталия обвинили в продажности и неуважении к военным, которые отдают свою жизнь на границе с агрессором.

«Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погончики мокшанские не давят? Хоть нормально платят? Не продешевил?», – обратилась к мужчине писательница Лариса Ницой.

Напомним, что в 2019 году вышел фильм «Круты 1918», где показали бой под Крутами зимой 1918 года между молодыми военными-курсантами Украинской Народной Республики и войсками Советской России. Виталий в нем сыграл роль командира отрядов Красной гвардии – Михаила Муравьева.

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