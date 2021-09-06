Секс-символ в розовом платье. Известный украинский актер снялся в провокационной фотосессию
Актер с макияжем шокировал коллег и фанов
Известный украинский актер Тарас Цимбалюк, который недавно женился в Карпатах, шокировал эпатажным фотосетом.
Звезда «Черного ворона» и «Поймать Кайдаша» примерял женский образ. 31-летний знаменитость позировал перед объективом с ярким макияжем и в коротком розовом платье.
Фанаты и коллеги актера зялись комментировать снимки под постом, которым Цимбалюк поделился в своем Instagram. Пользователи признались, что несколько ошеломлены. Впрочем, большинство фолловеров положительно оценили эксперимент.
Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.
В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.