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    Секс-символ в розовом платье. Известный украинский актер снялся в провокационной фотосессию

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    Известный украинский актер Тарас Цимбалюк - Секс-символ в розовом платье. Известный украинский актер снялся в провокационной фотосессию
    Известный украинский актер Тарас Цимбалюк
    instagram.com/taras.tsymbaliuk/

    Актер с макияжем шокировал коллег и фанов

    Известный украинский актер Тарас Цимбалюк, который недавно женился в Карпатах, шокировал эпатажным фотосетом.

    Звезда «Черного ворона» и «Поймать Кайдаша» примерял женский образ. 31-летний знаменитость позировал перед объективом с ярким макияжем и в коротком розовом платье.

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    Секс-символ в розовом платье. Известный украинский актер снялся в провокационной фотосессию
    Секс-символ в розовом платье. Известный украинский актер снялся в провокационной фотосессию
    Секс-символ в розовом платье. Известный украинский актер снялся в провокационной фотосессию
    instagram.com/taras.tsymbaliuk/

    Фанаты и коллеги актера зялись комментировать снимки под постом, которым Цимбалюк поделился в своем Instagram. Пользователи признались, что несколько ошеломлены. Впрочем, большинство фолловеров положительно оценили эксперимент.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: знаменитости украинский актер шоу-бизнес
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    Секс-символ в розовом платье. Известный украинский актер снялся в провокационной фотосессию