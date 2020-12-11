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    Шоу-биз

    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» гордится тем, что снялся в клипе российской группы

    • Розсилка
    Актер Тарас Цимбалюк - Звезда сериала «Поймать Кайдаша» гордится тем, что снялся в клипе российской группы
    Актер Тарас Цимбалюк
    instagram.com/taras.tsymbaliuk

    «Мне сразу дали понять, что заинтересовались конкретно мной»

    Популярный украинский актер Тарас Цимбалюка рассказал, почему принял приглашение сняться в клипе российской группы «Ленинград. В интервью «Обозревателю» артист заявил, что, получив приглашение на съемки, у него не возникло сомнений в том, стоит ли соглашаться.

    «Сомнений из-за того, что «Ленинград» – группа из России, совсем не было. Слишком много в наше время проводится параллелей между политикой и искусством. Думаю, это совершенно разные вещи. Более того, сейчас есть тенденция, что в Киеве снимают клипы известные исполнители и коллективы – Майли Сайрус, Stromae, Hozier. Не понимаю, почему «Ленинград» вызывает такой резонанс? Это же круто, что клип российской группы – made in Ukraine», – заявил он.

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    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» гордится тем, что снялся в клипе российской группы
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» гордится тем, что снялся в клипе российской группы
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» гордится тем, что снялся в клипе российской группы
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» гордится тем, что снялся в клипе российской группы
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» гордится тем, что снялся в клипе российской группы
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» гордится тем, что снялся в клипе российской группы
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» гордится тем, что снялся в клипе российской группы
    instagram.com/taras.tsymbaliuk

    Комментируя съемочный процесс, Цимбалюк сообщил, что все было снято качественно.

    «Клипы «Ленинграда» – это мини-фильмы, было интересно и полезно как для актера стать частью этого», – резюмировал он.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

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    Теги: знаменитости украинский актер шоу-бизнес
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