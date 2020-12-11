Звезда сериала «Поймать Кайдаша» гордится тем, что снялся в клипе российской группы

«Мне сразу дали понять, что заинтересовались конкретно мной»

Популярный украинский актер Тарас Цимбалюка рассказал, почему принял приглашение сняться в клипе российской группы «Ленинград. В интервью «Обозревателю» артист заявил, что, получив приглашение на съемки, у него не возникло сомнений в том, стоит ли соглашаться.

«Сомнений из-за того, что «Ленинград» – группа из России, совсем не было. Слишком много в наше время проводится параллелей между политикой и искусством. Думаю, это совершенно разные вещи. Более того, сейчас есть тенденция, что в Киеве снимают клипы известные исполнители и коллективы – Майли Сайрус, Stromae, Hozier. Не понимаю, почему «Ленинград» вызывает такой резонанс? Это же круто, что клип российской группы – made in Ukraine», – заявил он.

Комментируя съемочный процесс, Цимбалюк сообщил, что все было снято качественно.

«Клипы «Ленинграда» – это мини-фильмы, было интересно и полезно как для актера стать частью этого», – резюмировал он.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».