Кактус опунція агресивно освоює ліси Бородянки на Київщині (відео)
За словами очевидців, опунції ростуть на Київщині вже понад п'ять років
На Київщині, поблизу Бородянки, місцеві жителі виявили галявини опунцій, які активно розростаються в лісовій зоні. Відео з цими екзотичними рослинами поширюється у мережі, викликавши жваве обговорення про походження та адаптацію цих кактусів до українського клімату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео у мережі.
Як зазначають очевидці в коментарях до відео, опунції ростуть там уже понад п'ять років. На початку літа вся галявина була вкрита яскраво-жовтими квітами, створюючи нетиповий для місцевих лісів пейзаж.
Ірина Коряченко, одна з коментаторок, припускає, що рослини могли з'явитися в лісі після того, як їх викинули з горщиків, як непотріб, а вони приросли і живуть. Ця версія лиш підтверджує дивовижну живучість цих кактусів.
Інші користувачі зауважують, що поруч ростуть і іриси, що може вказувати на втручання людини.
Пояснення дивній витривалості опунцій дала користувачка Murashova Irina, зазначивши, що опунція «дуже винослива, взимку витримує аж до мінус 30». Це дозволяє їй успішно рости навіть у кліматичних умовах Київщини, незважаючи на те, що ці кактуси традиційно асоціюються з теплішими регіонами.
Опунції – це кактуси з плоскими соковитими членистими гілками. Відрізняються явно помітними редукованими листками, які завжди наявні на молодих пагонах, сукулентними стеблами та особливим типом шипів – глохідіями. Глохідії – це дрібні, тендітні колючки, дуже гострі і жорсткі, укриті пилчастими щербинами по всій довжині. Вони ростуть у великій кількості пучками навколо ареол. Потрапляючи в травний тракт тварин, глохідії спричинюють сильне подразнення, тим самим захищаючи рослини від поїдання. Незважаючи на значне розмаїття форм і розмірів, усі рослини цього роду мають дуже схожі за формою квітки і будовою насіння. Опунція – один з небагатьох кактусів, які придатні для вирощування у відкритому ґрунті в умовах клімату України.
Опунції приносять велику користь людині: слугують їжею для індіанців, втамовують спрагу, використовуються як ліки, застосовуються як паливо, захищають житло від сильних вітрів тощо. У країнах Середземномор'я, на Канарських островах, у Південній Африці, в Австралії та Індії занесені туди колись опунції акліматизувалися, здичавіли і розселилися настільки широко і рясно, що стали помітним або навіть визначальним елементом природного ландшафту. Різні види опунцій значно різняться між собою зовні і розмірами: від маленьких повзучих рослин до чагарників, що гілкуються, і до величезних шестиметрових дерев.