В України помічено небезпечного американського білого метелика

Цей небезпечний шкідник був завезений до Європи з Північної Америки

Його гусениці поїдають листя величезної кількості рослин – понад 300 видів дерев та кущів

Крім масштабної навали сарани, Україна зіткнулася з новою небезпекою. Нещодавно на Львівщині вперше було зафіксовано вогнище карантинного шкідника – Американського білого метелика. Його гусениці здатні поїдати листя понад 300 видів дерев та кущів. Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області, пише «Главком».

Уражена територія площею 0,325 гектара розташована в смт Дідилів Новояричівської сільської ради, де вже запроваджено карантинний режим.

Що варто знати про американського білого метелика?

Цей вид є карантинним шкідником плодових культур. Самці метелика мають розмах крил 25-30 мм, а самки – 25-36 мм. Метелик має сніжно-білий колір, інколи з чорними або коричневими цятками на крилах. Вусики чорні з білим нальотом: у самців вони гребінчасті, у самок – ниткоподібні. Тіло метелика вкрите густими білими волосками. У самок, які ще не відклали яйця, черевце може бути зеленого кольору через просвічуючі яйця.

Цей небезпечний шкідник був завезений до Європи з Північної Америки. Його гусениці поїдають листя величезної кількості рослин – понад 300 видів дерев та кущів. Серед них: шовковиця, яблуня, груша, слива, волоський горіх, вишня, бузок, клен, берест, а також інші плодові та декоративні рослини.

Гусениці американського білого метелика фото: Держпродспоживслужба у Львівській області

Ознаки ураження та розмноження

До ознак ураження цим шкідником можна віднести:

павутинні гнізда на гілках дерев;

появу великої кількості біленької або жовтуватої гусениці;

обгризання листя аж до повного їх знищення;

швидке утворення нових колоній.

Одна самка метелика здатна відкласти до 2000 яєць, даючи 1-2 покоління за сезон. Без своєчасного втручання шкідник дуже швидко розповсюджується. Зимує метелик у вигляді лялечок у тріщинах кори дерев, у будинках або в ґрунті. Навесні з'являються метелики, які активно розмножуються.

Павутиння на деревах фото: Держпродспоживслужба у Львівській області

Як боротися зі шкідником?

Існує кілька ефективних методів боротьби з Американським білим метеликом:

обрізання та спалювання гілок з павутиною;

санітарне очищення дерев та кущів;

регулярне обстеження насаджень;

обробка дерев дозволеними інсектицидами. Обприскування слід здійснювати в ранкові або вечірні години, за безвітряної погоди, під час масового виходу гусениці.

Держпродспоживслужба закликає населення негайно звертатися до їхніх підрозділів або до органів місцевої влади у разі виявлення підозрілих павутин чи гусениць на деревах.

Раніше ми писали, що у Запорізькій та Херсонській областях тривають активні заходи з локалізації та ліквідації осередків перелітної та єгипетської сарани. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держпродспоживслужбу.