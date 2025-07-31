У Чорнобильському заповіднику знайдено рідкісну «міфічну» квітку (фото)

Колись цю квітку шукали алхіміки під покривом ночі

У заповідній діброві Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника під час наукових досліджень виявлено лісову лілію – червонокнижний вид, оповитий давніми міфами та легендами. Про це повідомляє пресслужба заповідника, інформує «Главком».

Повідомляється, що ця тендітна квітка з ніжним бузково-рожевим цвітом, що гойдається серед папоротей, здавна привертала увагу. Колись її шукали алхіміки через приписані їй магічні властивості, водночас вона була символом чистоти, віри, а в Європі – символом страждань.

Лісова лілія розмножується досить повільно фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Науковці, у супроводі фахівців Розсохівського природоохоронного науково-дослідного відділення, розпочали пошук інших екземплярів цієї рідкісної рослини, адже час її цвітіння добігає кінця. Наполегливість дала результат: було знайдено ще одну квітуючу лілію, а також два екземпляри, що вже відцвіли, та сім вегетуючих рослин, які можуть зацвісти наступного року.

Тільки на четвертий рік після проростання насіння можна побачити перші ніжні квіти фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Ділянка лісу, на якій знайдено лісову лілію, перебуватиме під пильним наглядом служби державної охорони фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

Лісова лілія розмножується досить повільно як насінням, так і вегетативно. Від проростання насінини до появи перших ніжних квітів проходить близько чотирьох років. На заваді успішному цвітінню можуть стати надмірне затінення, погодні умови або пошкодження цибулин тваринами.

Червонокнижний вид лылыъ оповитий давніми міфами та легендами фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

Тепер ця ділянка лісу перебуватиме під пильним наглядом служби державної охорони природно-заповідного фонду та науковців. Дослідження проводилися Ольгою Бєльською та фахівцями Заповідника.

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