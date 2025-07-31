У Чорнобильському заповіднику знайдено рідкісну «міфічну» квітку (фото)
Колись цю квітку шукали алхіміки під покривом ночі
У заповідній діброві Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника під час наукових досліджень виявлено лісову лілію – червонокнижний вид, оповитий давніми міфами та легендами. Про це повідомляє пресслужба заповідника, інформує «Главком».
Повідомляється, що ця тендітна квітка з ніжним бузково-рожевим цвітом, що гойдається серед папоротей, здавна привертала увагу. Колись її шукали алхіміки через приписані їй магічні властивості, водночас вона була символом чистоти, віри, а в Європі – символом страждань.
Науковці, у супроводі фахівців Розсохівського природоохоронного науково-дослідного відділення, розпочали пошук інших екземплярів цієї рідкісної рослини, адже час її цвітіння добігає кінця. Наполегливість дала результат: було знайдено ще одну квітуючу лілію, а також два екземпляри, що вже відцвіли, та сім вегетуючих рослин, які можуть зацвісти наступного року.
Лісова лілія розмножується досить повільно як насінням, так і вегетативно. Від проростання насінини до появи перших ніжних квітів проходить близько чотирьох років. На заваді успішному цвітінню можуть стати надмірне затінення, погодні умови або пошкодження цибулин тваринами.
Тепер ця ділянка лісу перебуватиме під пильним наглядом служби державної охорони природно-заповідного фонду та науковців. Дослідження проводилися Ольгою Бєльською та фахівцями Заповідника.
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