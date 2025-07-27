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У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

У Києві о 22:15 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. У столиці існує загроза застосування безпілотників.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше ми писали, що Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії вже у серпні 2025 року. Взамін на це КНДР отримає від Москви технології для запуску супутників та наведення ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Час додаткового розгортання військ – приблизно серпень», – заявив депутат Лі Сонг-Квун після закритої зустрічі з представниками Національної служби розвідки (NIS).

Південнокорейська розвідка вважає, що Росія планує велику наступальну операцію проти України у серпні, і можлива участь північнокорейських підрозділів пов'язана саме з цими планами. Зазначається, що Пхеньян уже розпочав нову мобілізацію військових для відправки до Росії.

Теги: Київ укриття тривога

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