Як уникнути переплат у мінібарі готелю: порада від блогерки

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Туристи можуть заощадити на напоях в готелі
фото: Рixabay / bridgesward

Тревел-блогерка розповіла про хітрощи, щоб не платити за мінібар шалені гроші

Тревел-блогерка Кармен Робертс порадила, як можна уникнути переплат у мінібарі готелю, навіть якщо той є п’ятизірковим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її Instagram.

Робертс звернула увагу на те, що напої в мінібарі готелів завжди будуть набагато дорожчими за звичайні магазини. «Зізнаюся: я випила газовану воду з мінібару за 12 доларів і замінила її перед виїздом. Не судіть суворо», – написала Робертс.

Досвічена туристка показала, як іде до супермаркету, бере там такий же напій, який залишає у готелі замість того, який випила. За її словами, в мінібарах пляшка звичайної води може коштувати 12 доларів. Для порівняння вона сходила до магазину, де такий самий товар коштував один долар.

Також вона дала кілька порад для заощадження грошей під час подорожей. Зокрема, блогерка порадила не купляти в туристичних визначних пам'ятках воду у пляшках: «Завжди приносите із собою пляшку багаторазового використання. У багатьох аеропортах, вокзалах та містах є безкоштовна фільтрована вода».

Ба більше, Роберт порадила запитувати у місцевих, що вони їдять, щоб уникнути зайвих витрат: «Ваш господар на Airbnb, таксист або власник магазину знають, де можна перекусити за найкращою ціною. Вивчіть звичаї. Спробуйте страву дня. Ви заощадите гроші й отримаєте яскравіші враження. Місцеві жителі рідко вас підводять».

Це ще не все. Щоб заощадити на їжі вона рекомендує заказувати основну страву за ланчем, оскільки у багатьох ресторанах є дешевші меню або набірні страви. Також, щоб не опинитися у пастці для туристів, вона ходить до ресторанів без англійського меню та використовує Google Maps & Reviews мудро, фільтруючи заклади за рейтингом і відстанню.

Нагадаємо, у світі набирають популярності подорожі без дітей. Відпочивальники обирають для цього спеціальні готелі, у яких встановлено обмеження. Заклади відреагували на такий попит. Кількість готелів «чайлдфрі», які забороняють перебування дітей, зросла на 40%.

Життя

