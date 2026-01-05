Журналіст Юрій Макаров показав маму у день її 95-річчя

Українська камерна співачка Марія Майдачевська 4 січня відсвяткувала день народження

Відомий журналіст, телеведучий і письменник Юрій Макаров повідомив, що 4 січня його мати Марія Майдачевська відзначила день народження. Жінці виповнилося 95 років.

«Сьогодні святкуємо день народження мами Мария Майдачевская – 95 років. Вітання від багатьох тут присутніх уже їй переказав. Просила дякувати», – написав Юрій.

Користувачі привітали іменинницю зі святом, бажаючи їй многая літа, міцного здоров’я та миру.

Під дописом користувачі привітали іменинницю зі святом Коментарі під постом Юрія Макарова

Марія Майдачевська – українська камерна співачка, ліричне сопрано, народилася 1931 року в Парижі, її рідними мовами є французька, болгарська, російська. Вона закінчила у Болгарії дві приватні вокальні студії: колишньої прими Паризької Grande Opéra Павліни Банкової-Батолової та солістки Віденської опери Елізабет Рутґерс. Після репатріації 1958 року на рідну землю батька й до закінчення вокальної кар’єри працювала в Укрконцерті та Київській філармонії.

Нагадаємо, що у 2024 році користувачі привітали іменинницю зі святом та прийшли у захват від того, який квітучий вигляд вона має.