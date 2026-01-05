Журналіст Юрій Макаров показав маму у день її 95-річчя
Українська камерна співачка Марія Майдачевська 4 січня відсвяткувала день народження
Відомий журналіст, телеведучий і письменник Юрій Макаров повідомив, що 4 січня його мати Марія Майдачевська відзначила день народження. Жінці виповнилося 95 років.
«Сьогодні святкуємо день народження мами Мария Майдачевская – 95 років. Вітання від багатьох тут присутніх уже їй переказав. Просила дякувати», – написав Юрій.
Користувачі привітали іменинницю зі святом, бажаючи їй многая літа, міцного здоров’я та миру.
Нагадаємо, що у 2024 році користувачі привітали іменинницю зі святом та прийшли у захват від того, який квітучий вигляд вона має.
