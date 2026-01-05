Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Опалення та гаряча вода. Речниця Вінницького облводоканалу розповіла, що її шокувало у Відні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Українка порівняла життя в Україні та Австрії
фото з відкритих джерел

Оксана наголошує, що українські комунальні та енергетичні служби працюють завжди – навіть у свята, вихідні, в холод і після обстрілів

Під час відпустки у Відні українка зіткнулася з тим, що в помешканні не було опалення і гарячої води три дні. Місцеві комунальні служби запевняли, що ремонт почнуть після вихідних. Вона порівняла європейських комунальників із українськими енергетиками та водоканалівцями, які в умовах війни забезпечують людей водою, теплом і світлом навіть у вихідні та святкові дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис комунікаційниці КП «Вінницяоблводоканал» Оксани Поліщук.

Українка шокована, що у Відні три дні немає тепла та гарячої води, у кутовій кімнаті +10°, на вулиці -8°, а ремонт планують лише після свят. Місцеві жителі до цього звикли.

За її словами, в Україні навіть під час обстрілів, у мороз і свята комунальні служби відновлюють енергетику та водопостачання за лічені години чи дні. Навіть зношені мережі ремонтують у будь-який час – у вихідні, святкові дні або вночі, поки всі проблеми не усунуть і люди не отримають воду та тепло.

Українка у Відні шокована триденним відсутністю тепла та води
Українка у Відні шокована триденним відсутністю тепла та води
скриншот допису Оксани Полищук
Українка розповіла, що три дні мерзла у Відні без тепла та гарячої води
Українка розповіла, що три дні мерзла у Відні без тепла та гарячої води
допис Оксани Полищук

«Наші енергетики/водоканалівці/газовики/тепловики може не так гарно вбрані, як їхні європейські колеги, не стільки в них в руках всіляких модних сучасних штучок, не все робиться ідеально так, як книжка пише, і як гарно було б на картинці. Але вони ніколи не покинуть людей без води, світла й тепла. Ну не покинуть, і все тут! І ніколи не скажуть «Зараз вихідні – з понеділка десь зробимо». Цінуйте це. А мені всіх цих чудо-людей хочеться ще раз обійняти, бо вони найкращі», – написала Оксана Поліщук. 

Користувачі активно коментують та підтримують пост, зазначаючи, що українські комунальники та енергетики справді працюють як герої, навіть у складних умовах війни, і що їхня відданість вражає навіть у порівнянні з Європою.

Опалення та гаряча вода. Речниця Вінницького облводоканалу розповіла, що її шокувало у Відні фото 1
Опалення та гаряча вода. Речниця Вінницького облводоканалу розповіла, що її шокувало у Відні фото 2
Опалення та гаряча вода. Речниця Вінницького облводоканалу розповіла, що її шокувало у Відні фото 3
Опалення та гаряча вода. Речниця Вінницького облводоканалу розповіла, що її шокувало у Відні фото 4

До слова, українка, яка переїхала до Німеччини разом із родиною, розповіла про тонкощі життя в цій країні. До деяких недоліків у Німеччині Галина Гончарова й досі не може звикнути. 

Нагадаємо, стало відомо, скільки людей насправді виїхали з України за кордон. Точну цифру назвав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Читайте також:

Теги: вихідні свята опалення ремонт водопостачання Відень українка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджене цивільне судно у порту «Чорноморськ»
Ситуація в Одесі. Чому б Україні не звернутися до Ердогана?
14 грудня, 2025, 20:47
14 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони
14 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони
14 грудня, 2025, 00:00
Чоловіка вивела з магазину жінка, яка, ймовірно, була його дружиною
Викрикував нацистські гасла та погрожував розправою: поляк напав на продавчиню з України
15 грудня, 2025, 05:11
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 2025, 00:00
В Одесі розгорнуто 16 пунктів роздачі технічної води
Наймасовіша атака на Одесу: пошкоджено історичний центр, місто без тепла, води та світла
13 грудня, 2025, 18:58
Аварійно-відновлювальні бригади працювали цілодобово
«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення на Теремках після аварії
12 грудня, 2025, 15:50
Ремонтні роботи проводитимуть на правій смузі руху на виїзді на розвʼязку
Обмеження руху на Деміївській площі: «Київавтодор» попередив про дорожні роботи
19 грудня, 2025, 11:52
Грінч ганяв вагонами, хоча так робити не варто, підсідав до пасажирів, жартував та фотографувався з пасажирами
У столичній електричці помічено відомого викрадача Різдва (фото)
25 грудня, 2025, 10:01
У Києві запрацювали 72 пункти прийому хвойних дерев
Куди нести ялинку? У столиці стартував прийом хвойних на переробку
2 сiчня, 13:31

Життя

Опалення та гаряча вода. Речниця Вінницького облводоканалу розповіла, що її шокувало у Відні
Опалення та гаряча вода. Речниця Вінницького облводоканалу розповіла, що її шокувало у Відні
Журналіст Юрій Макаров показав маму у день її 95-річчя
Журналіст Юрій Макаров показав маму у день її 95-річчя
Жінка, яка зірвалася з 18-метрової скелі та дивом уціліла, розповіла про життя після смерті
Жінка, яка зірвалася з 18-метрової скелі та дивом уціліла, розповіла про життя після смерті
Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів
Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів
Трамп особисто обирає матеріали для бального залу в Білому домі
Трамп особисто обирає матеріали для бального залу в Білому домі

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua