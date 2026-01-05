Опалення та гаряча вода. Речниця Вінницького облводоканалу розповіла, що її шокувало у Відні

Оксана наголошує, що українські комунальні та енергетичні служби працюють завжди – навіть у свята, вихідні, в холод і після обстрілів

Під час відпустки у Відні українка зіткнулася з тим, що в помешканні не було опалення і гарячої води три дні. Місцеві комунальні служби запевняли, що ремонт почнуть після вихідних. Вона порівняла європейських комунальників із українськими енергетиками та водоканалівцями, які в умовах війни забезпечують людей водою, теплом і світлом навіть у вихідні та святкові дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис комунікаційниці КП «Вінницяоблводоканал» Оксани Поліщук.

Українка шокована, що у Відні три дні немає тепла та гарячої води, у кутовій кімнаті +10°, на вулиці -8°, а ремонт планують лише після свят. Місцеві жителі до цього звикли.

За її словами, в Україні навіть під час обстрілів, у мороз і свята комунальні служби відновлюють енергетику та водопостачання за лічені години чи дні. Навіть зношені мережі ремонтують у будь-який час – у вихідні, святкові дні або вночі, поки всі проблеми не усунуть і люди не отримають воду та тепло.

Українка у Відні шокована триденним відсутністю тепла та води скриншот допису Оксани Полищук

Українка розповіла, що три дні мерзла у Відні без тепла та гарячої води допис Оксани Полищук

«Наші енергетики/водоканалівці/газовики/тепловики може не так гарно вбрані, як їхні європейські колеги, не стільки в них в руках всіляких модних сучасних штучок, не все робиться ідеально так, як книжка пише, і як гарно було б на картинці. Але вони ніколи не покинуть людей без води, світла й тепла. Ну не покинуть, і все тут! І ніколи не скажуть «Зараз вихідні – з понеділка десь зробимо». Цінуйте це. А мені всіх цих чудо-людей хочеться ще раз обійняти, бо вони найкращі», – написала Оксана Поліщук.

Користувачі активно коментують та підтримують пост, зазначаючи, що українські комунальники та енергетики справді працюють як герої, навіть у складних умовах війни, і що їхня відданість вражає навіть у порівнянні з Європою.

До слова, українка, яка переїхала до Німеччини разом із родиною, розповіла про тонкощі життя в цій країні. До деяких недоліків у Німеччині Галина Гончарова й досі не може звикнути.

Нагадаємо, стало відомо, скільки людей насправді виїхали з України за кордон. Точну цифру назвав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.