Війна вдарила по гаманцях. Росіяни стали частіше красти їжу в магазинах

У Росії погіршилася статистика щодо крадіжок із магазинів. Експерти пов’язують цю тенденцію з війною

З січня по червень 2022 року в Росії суттєво зросла кількість дрібних крадіжок порівняно з тим же періодом минулого року. Суди у першому півріччі визнали винними у дрібних крадіжках 67 113 осіб – на 17% більше, ніж торік. Про це пише видання «Верстка» з посиланням на статистику Судового департаменту при Верховному суді Росії.

Найчастіше росіяни крали алкоголь, ковбаси, м'ясо, вершкове масло, солодощі. Судді переважно призначали правопорушникам штрафи чи адміністративні арешти.

Так, у Сиктивкарі місцевий житель був поміщений до в'язниці на чотири доби за те, що вкрав у магазині пачку вершкового масла вартістю 116 рублів. Інший житель цього міста був заарештований на чотири доби за те, що викрав у магазині 220 грамів помідорів та 300 грамів огірків на 92 рублі.

Жителя Домодєдово посадили на дві доби під арешт за те, що виніс із магазину палицю ковбаси за 140 рублів. А у Горно-Алтайську місцевому жителю суд призначив 20 годин обов'язкових робіт за крадіжку копченого стегенця вартістю 157 рублів.

У деяких випадках суди враховували пом'якшувальні обставини та призначали мінімальне покарання – штраф 1 000 рублів.

Опитані виданням експерти пов'язують зростання дрібних крадіжок з тим, що населення біднішає через ведення війни проти України.

За останніми даними Росстату, кожен восьмий росіянин живе за межею бідності. Дохід 17,6 млн осіб у Росії (12,1%) не перевищує 14 тис. рублів (близько 230 доларів США).

За даними української розвідки, 75% росіян підтримують агресію Російської Федерації проти України. Такі показники є результатом кремлівської пропаганди.

Також повідомлялося, що більшість росіян вважають, що розв’язана РФ війна в Україні має тривати. Про це свідчать дані закритого соцопитування, проведеного на замовлення Кремля.