Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію

На думку асоціації, Ісландія не має нічого, що могло би зацікавити Трампа

Асоціація крикету Ісландії виступила з несподіваною заявою на тлі масштабної операції США у Венесуелі, пише «Главком».

Представники організації висловили полегшення через те, що їхня країна не володіє стратегічними ресурсами, які могли б зацікавити адміністрацію Дональда Трампа.

У своєму дописі ісландці провели паралель із поточними подіями та попередніми заявами президента США:

«У Венесуели є нафта, у Гренландії – поклади рідкоземельних металів. Слава Богу, в Ісландії немає нічого, окрім вулканів, льодовиків та посередніх гравців у крикет», – іронічно зауважили в Iceland Cricket Association.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із заявою щодо ситуації у Венесуелі. За словами очільника Білого дому, Сполучені Штати мають намір взяти управління країною під свій контроль та готові до розгортання другої хвилі військової атаки у разі потреби.

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати будуть керувати Венесуелою до моменту настання стабільності.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.