Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: The White house/Facebook

На думку асоціації, Ісландія не має нічого, що могло би зацікавити Трампа

Асоціація крикету Ісландії виступила з несподіваною заявою на тлі масштабної операції США у Венесуелі, пише «Главком».

Представники організації висловили полегшення через те, що їхня країна не володіє стратегічними ресурсами, які могли б зацікавити адміністрацію Дональда Трампа.

У своєму дописі ісландці провели паралель із поточними подіями та попередніми заявами президента США:

«У Венесуели є нафта, у Гренландії – поклади рідкоземельних металів. Слава Богу, в Ісландії немає нічого, окрім вулканів, льодовиків та посередніх гравців у крикет», – іронічно зауважили в Iceland Cricket Association.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції. 

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із заявою щодо ситуації у Венесуелі. За словами очільника Білого дому, Сполучені Штати мають намір взяти управління країною під свій контроль та готові до розгортання другої хвилі військової атаки у разі потреби. 

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати будуть керувати Венесуелою до моменту настання стабільності.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Теги: крикет США Гренландія Ісландія Дональд Трамп нафта Венесуела

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський пояснив позицію України після слів Трампа про мирний план
«Немає єдиної думки щодо Донбасу». Зеленський зробив заяву про мирний план
8 грудня, 2025, 14:05
Демократи опублікували нові фото зі справи Епштейна із Трампом та Клінтоном
У США демократи із Конгресу опублікували нові фото зі справи Епштейна із Трампом та Клінтоном
12 грудня, 2025, 20:46
Президент України закликав США звернути увагу на воєнні сигнали з Росії
Зеленський очікує реакції США на заяви РФ про продовження війни
17 грудня, 2025, 19:11
Президент прокоментував позицію України щодо Донбасу
Українська делегація прямує до США для перемовин з американцями – Зеленський
18 грудня, 2025, 11:09
Зеленський прямує з робочим візитом до Берліна
Президент анонсував зустріч з американською стороною в Берліні
14 грудня, 2025, 12:51
Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає допомогу
Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає допомогу
19 грудня, 2025, 02:40
Трамп і Стармер обговорили шляхи мирного вирішення війни в Україні
Стармер і Трамп обговорили шляхи завершення війни в Україні
21 грудня, 2025, 23:17
Кирило Дмитрієв вирушив на переговори до Маямі
Переговірник Путіна вилетів у Маямі на зустріч з представниками США
20 грудня, 2025, 08:41
Сенатор США закликає Трампа перехоплювати російські танкери
Сенатор США закликає Трампа перехоплювати російські танкери
Вчора, 06:26

Життя

Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів
Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів
Трамп особисто обирає матеріали для бального залу в Білому домі
Трамп особисто обирає матеріали для бального залу в Білому домі
Абу-Дабі встановив світовий рекорд із феєрверком, що тривав більше години
Абу-Дабі встановив світовий рекорд із феєрверком, що тривав більше години
Як повернути звичку читати у дорослому віці: поради психологів
Як повернути звичку читати у дорослому віці: поради психологів
У яких кольорах не можна зустрічати 2026 рік Вогняного коня
У яких кольорах не можна зустрічати 2026 рік Вогняного коня

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua