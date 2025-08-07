Готелі «чайлдфрі»: у світі набуває популярності новий формат відпочинку

Як пише видання, кількість дорослих, які обирають готелі, де не приймають дітей, зросла на 81%

Подорожі без дітей набирають популярності у світі, і все більше відпочивальників обирають для цього спеціальні готелі, у яких встановлено обмеження. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Як пише видання, кількість дорослих, які обирають готелі, де не приймають дітей, зросла на 81%. Видання зазначає, що готелі відреагували на попит на такий вид відпочинку й кількість закладів, які забороняють перебування дітей, зросла на 40%.

Сайт On The Beach повідомляє, що липень є найпопулярнішим місяцем для пар, які вирушають до готелів, де не приймають дітей. Також часто пари обирають міжсезоння, коли діти уже навчаються у школах.

Як вказується, вересень також є сприятливим часом для бронювання відпочинку та уникнення напливу сімей з маленькими дітьми. «Ті, хто шукає відпустки без дітей, частіше обирають дешевші ціни у міжсезоння, коли більшість дітей повернуться до школи», – йдеться у статті.

«Пари кажуть «так» спокою і «ні» скрипучим надувним кругам, вони хочуть, щоб саундтреком їхньої відпустки було дзенькання келихів, а не крики дітей – і хто може їх за це звинувачувати?», – сказала головний директор з питань обслуговування клієнтів компанії On the Beach Зої Гарріс.

На думку Гарріс, все більше пар без дітей усвідомлюють, що обираючи готель, який впроваджує політику «чайлдфрі», це найспокійніший спосіб провести відпустку. У відповідь на зростаючий попит, сайт On The Beach навіть додав на свій веб-сайт розділ, присвячений відпочинку без дітей.

Також видання зазначає, що деякі авіакомпанії спеціально пропонують зони без дітей для тих пасажирів, які хочуть уникнути криків дітей і ударів по сидіннях під час польоту.

Нагадаємо, курортні готелі по всій Європі змушені шукати нові способи розв'язання проблеми нестачі шезлонгів і напруженості між відпочивальниками, що виникає на цьому ґрунті. Тепер деякі охоронці наймають додаткову охорону, щоб контролювати ситуацію з місцями біля басейнів або на пляжах.