Готелі «чайлдфрі»: у світі набуває популярності новий формат відпочинку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Готелі «чайлдфрі»: у світі набуває популярності новий формат відпочинку
Пари мріють про спокійний відпочинок без дітей
фото із відкритих джерел

Як пише видання, кількість дорослих, які обирають готелі, де не приймають дітей, зросла на 81%

Подорожі без дітей набирають популярності у світі, і все більше відпочивальників обирають для цього спеціальні готелі, у яких встановлено обмеження. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Як пише видання, кількість дорослих, які обирають готелі, де не приймають дітей, зросла на 81%. Видання зазначає, що готелі відреагували на попит на такий вид відпочинку й кількість закладів, які забороняють перебування дітей, зросла на 40%. 

Сайт On The Beach повідомляє, що липень є найпопулярнішим місяцем для пар, які вирушають до готелів, де не приймають дітей. Також часто пари обирають міжсезоння, коли діти уже навчаються у школах.

Як вказується, вересень також є сприятливим часом для бронювання відпочинку та уникнення напливу сімей з маленькими дітьми. «Ті, хто шукає відпустки без дітей, частіше обирають дешевші ціни у міжсезоння, коли більшість дітей повернуться до школи», – йдеться у статті.

«Пари кажуть «так» спокою і «ні» скрипучим надувним кругам, вони хочуть, щоб саундтреком їхньої відпустки було дзенькання келихів, а не крики дітей – і хто може їх за це звинувачувати?», – сказала головний директор з питань обслуговування клієнтів компанії On the Beach Зої Гарріс. 

На думку Гарріс, все більше пар без дітей усвідомлюють, що обираючи готель, який впроваджує політику «чайлдфрі», це найспокійніший спосіб провести відпустку.  У відповідь на зростаючий попит, сайт On The Beach навіть додав на свій веб-сайт розділ, присвячений відпочинку без дітей. 

Також видання зазначає, що деякі авіакомпанії спеціально пропонують зони без дітей для тих пасажирів, які хочуть уникнути криків дітей і ударів по сидіннях під час польоту. 

Нагадаємо, курортні готелі по всій Європі змушені шукати нові способи розв'язання проблеми нестачі шезлонгів і напруженості між відпочивальниками, що виникає на цьому ґрунті. Тепер деякі охоронці наймають додаткову охорону, щоб контролювати ситуацію з місцями біля басейнів або на пляжах.

