Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Українці в соцмережах почали порівнювати цю ситуацію з подіями російсько-української війни
фото з відкритих джерел

Соцмережами розлетілись безліч мемів, побудованих на порівнянні з російсько-українською війною

Американські військові в ході військової операції у Венесуелі захопили президента Ніколаса Мадуро. Ситуація викликала бурхливу реакцію в соцмережах і спровокували хвилю мемів. «Главком» зібрав найцікавіші з них.

В одному з мемів військовослужбовців США представили в образах героїв радянського комедійного фільму «Кавказька полонянка», які вкрали наречену.

Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів фото 1

Також у соцмережах згадали неодноразові заяви президента США Дональда Трампа про те, що повномасштабного вторгнення РФ до України не відбулося б, якби головою держави був він, а не його попередник Джо Байден.

Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів фото 2

Також Ніколаса Мадуро порівняли з колишнім народним депутатом України Віктором Медведчуком, обвинуваченим у державній зраді, якого обміняли на 200 українських військових у вересні 2022 року.

Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів фото 3

Загалом соцмережами розлетілись безліч мемів, побудованих на порівнянні з російсько-українською війною.

Українці жартома вигадали венесуельського пса Кокоса за аналогією з псом Патроном.

Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів фото 4

У мережі також жартували про прагнення президента США Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру.

Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів фото 5

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро. 

Теги: Венесуела соцмережі Україна військові Дональд Трамп

