Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів

Американські військові в ході військової операції у Венесуелі захопили президента Ніколаса Мадуро. Ситуація викликала бурхливу реакцію в соцмережах і спровокували хвилю мемів. «Главком» зібрав найцікавіші з них.

В одному з мемів військовослужбовців США представили в образах героїв радянського комедійного фільму «Кавказька полонянка», які вкрали наречену.

Також у соцмережах згадали неодноразові заяви президента США Дональда Трампа про те, що повномасштабного вторгнення РФ до України не відбулося б, якби головою держави був він, а не його попередник Джо Байден.

Також Ніколаса Мадуро порівняли з колишнім народним депутатом України Віктором Медведчуком, обвинуваченим у державній зраді, якого обміняли на 200 українських військових у вересні 2022 року.

Загалом соцмережами розлетілись безліч мемів, побудованих на порівнянні з російсько-українською війною.

Українці жартома вигадали венесуельського пса Кокоса за аналогією з псом Патроном.

У мережі також жартували про прагнення президента США Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро.