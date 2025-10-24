Якою мовою говорять українці? Народна артистка звернула увагу на нехорошу тенденцію

Марія Бурмака: «Ті, хто на початку війни перейшов на українську, зараз повернулися до російської»

Дедалі більше українців, які на початку великої війни почали спілкуватися українською мовою, повертаються до російської. При цьому більшість із них агресивно відстоюють своє право говорити російською. Про це в інтервʼю «Главкому» розповіла народна артистка Марія Бурмака.

За словами артистки, спостерігається нехороша тенденція щодо російської мови в Україні, оскільки багато громадян за час повномасштабного вторгнення «відкотили історію назад».

«Це коли, як я вже казала, багато людей, розуміючи, звідки летять ракети, спочатку перейшли на українську мову, а тепер відкотили історію назад. І одна ситуація, якщо людина спілкується російською у себе в родині, в побуті – це вже справа її сумління. І зовсім інша річ, коли все це відбувається демонстративно в публічному просторі», – каже вона.

На думку співачки, побільшала кількість людей, які не бажають перемоги Україні, а лише чекають, «куди хитнеться маятник».

«Тоді ти починаєш розуміти, скільки насправді у нас цих ждунів чи «почекунів», чи як їх іще назвати… Це всі ті, котрі сидять і просто спостерігають, чим все завершиться. Вони не бажають перемоги Україні, вони просто застигли і дивляться, куди хитнеться маятник. І на всяк випадок тренують свою російську та показують оточуючим, що «язик Пушкіна» вони не забули», – зазначила народна артистка.

Бурмака стверджує, що ніхто не тиснув на російськомовних людей у питаннях комунікації. Водночас вона вважає, що це носії мови Росії нерідко тиснуть на україномовних людей.

«Хтось пояснює свою російську тим, що не хоче, аби на нього тиснули. Але це неправда. Бо ніхто ні на кого насправді не тиснув. Це носії мови нашого ворога тиснуть на інших. Це вони не толерантні. І ніколи не були толерантними. Це вони – головний важіль пресингу на всіх україномовних. І от зараз такі люди починають підіймати голови. Так, мені прикро думати, що вони не вірять, що Україна залишиться українською. Але наявність таких людей – це вже не прикрість, це загроза», – каже співачка.

Раніше Бурмака поділилася емоційною історією про неприємну поїздку потягом, яка закінчилася для неї сльозами.У своєму дописі вона розповіла, що опинилася в одному купе з двома жінками похилого віку, які розмовляли російською мовою та обговорювали класичну літературу, зокрема Достоєвського.