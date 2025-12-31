Головна Скотч Життя
У яких кольорах не можна зустрічати 2026 рік Вогняного коня

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Експерти радять відмовитись від окремих кольорів для святкування Нового року
Деякі кольори можуть погіршити вашу успішність та активність у новому році

Незабаром українці зустрінуть 2026 рік Вогняного Коня за китайським календарем. «Главком» зібрав підбірку порад, в яких кольорах не варто зустрічати Новий рік та на що краще звернути увагу.

У яких кольорах не можна зустрічати 2026 рік

Білий та сірий

Експерти радять відмовитись від окремих кольорів у вашому вбранні для святкування Нового року. Наприклад, білий та сірий колір не варто одягати у новорічну ніч. Ці кольори створюють відчуття порожнечі та холоду. А щодо символізму, то вони асоціюються з нудьгою. До того ж ці кольори не сприятимуть успішному початку 2026 року.

Синій та блакитний

У яких кольорах не можна зустрічати 2026 рік Вогняного коня фото 1

Ці кольори не збігаються зі знаком року Вогняним конем. Вони пов’язані з протилежною стихією як вода, коли символ року вогняний. Тому такий наряд лише буде гальмувати вас у новому році та заважатиме бути рішучими. Такими порадами ділиться український дизайнер Андре Тан.

Бліді та пастельні відтінки

Кольори в яких відсутня яскравість та тепло точно не підходять для вбрання, щоб зустріти рік Вогняного коня. Вони не лише виглядатимуть нейтрально, але й не дадуть вам можливості відчути новорічний настрій.

Це теж підкреслює Андре Тан. Він стверджує, що такі кольори символізують спокій, водночас 2026 рік буде періодом активних дій та наполегливості.

Неонові відтінки

У яких кольорах не можна зустрічати 2026 рік Вогняного коня фото 2

Попри те, що не варто обирати бліді кольори, занадто яскраві також не підійдуть. Особливо неонові відтінки, вони можуть бути виснажливими.

Які кольори одягнути на святкування 2026 року

Оскільки символ 2026 року – це Вогняний кінь, варто звернути увагу на такі кольори як червоний, бордовий та рубіновий. Вони символізують рішучість та сміливість.

Також можна одягати вбрання коралового кольору та фуксії. Наприклад, помаранчевий, персиковий та теракотовий теж символізують рішучість та сміливість. Якщо ж ви хочете мати більш яскравий образ на Новий рік, можна обрати вбрання кольору золото та металік.

Перевагу можна надати відтінкам жовтого, що символізують удачу та стабільність. Якщо ж вам потрібні розвиток та сили у новому році, то одягніться у зелений, можна обрати різні відтінки цього кольору.

Раніше «Главком» писав про те, що 2026 рік за східним календарем пройде під знаком Червоного вогняного коня. Кінь у китайському зодіаку символізує свободу, силу духу, рух уперед і прагнення до перемог. Вогняна стихія підсилює рішучість, енергію та бажання діяти. За східними уявленнями, цей рік сприятиме активним людям, новим починанням, сміливим ідеям та важливим життєвим рішенням.

Нагадаємо, що «Главком» зібрав у добірку різноманітні святкові привітання та листівки з Новим роком, які допоможуть красиво й щиро привітати рідних і дорогих серцю людей.

