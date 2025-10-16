Народна артистка, яка плакала через російську мову в поїзді, звернулася до українців

Марія Бурмака перепросила за зайву емоційність і зауважила, що варто шукати теми, які об'єднують, а не роз'єднують українців





Народна артистка України Марія Бурмака вибачилася за емоційний пост у Facebook про поїздку потягом, під час якої опинилася в одному купе з двома жінками похилого віку, що розмовляли російською та обговорювали класичну літературу, зокрема Достоєвського. Вона пояснила, що хотіла поділитися власними відчуттями, а не образити людей, і закликала до об’єднання замість розділення українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост у соціальній мережі Facebook Марії Бурмаки.

Марія Бурмака у своєму Facebook пояснила, що її пост був емоційним: «Про те, як в купе йшла розмова про руску літературу і прекрасного Достоєвського. І він здійняв бурю. Я його вже забрала, бо вийшло, що це ніби накидала на вентилятор. І насправді я мабуть неправа. Суспільство поляризоване, і я сама розумію, що треба якось «зшивати», а не розділяти».

Вона підкреслила, що не ображала пасажирів поїзда: «Я не образила старушок, просто сказала їм, що з Батьківщини Достоєвського на них летять ракети». Співачка додала, що написала свої емоції в особистому профілі, аби «не травмувати психіку читачів».

Бурмака також наголосила на людському факторі емоцій: «Ми не механізми, ми люди. Деколи буває боляче до сліз. Деколи не вистачає толерантності (хоча переважно я тримаю себе в руках). Деколи сльози котяться самі, бо є такі тригери, які роблять удар в душу. І буває, коли хочеться щось сказати у всесвіт. І тоді є особистий профіль у ФБ. Так, я не завжди мудра, правильна, ідеальна. Я жива і життя моє не просте. І деколи здають нерви».

Нагадаємо, що Марія Бурмака розповіла, що під час поїздки потягом потрапила в купе з двома жінками літнього віку, які говорили російською і обговорювали Достоєвського. Її обурила легковажність розмови на фоні війни в Україні, через що артистка не втримала сліз. Вона підкреслила, що висловила власні емоції у своєму дописі, а не хотіла образити пасажирок.

Пост викликав хвилю підтримки у соцмережах – користувачі висловлюють розуміння та співчуття, зазначаючи, що подібні ситуації боляче нагадують, що багатьох людей війна нічому не навчила.