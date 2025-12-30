Головна Скотч Життя
Диво в Таїланді: жінка вижила після падіння з 25-го поверху хмарочоса

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Потерпіла впала не безпосередньо в басейн, а спочатку зачепила його край
фото: Facebook/ อธิปบูรพา

У Таїланді 26-річна жінка дивом залишилася живою

У курортній Паттайї (Таїланд) зафіксовано випадок, який медики та рятувальники вже називають справжнім дивом. 26-річна місцева мешканка вижила після падіння з балкона 25-го поверху елітного житлового комплексу. Життя дівчині врятував щасливий збіг обставин – порив вітру та басейн. Про це пише «Главком» із посиланням на Thaiger.

Трагедія, що ледь не стала фатальною, розгорнулася вранці 28 грудня в елітному кондомініумі на вулиці Сай Сам. Охоронець закладу викликав екстрені служби після того, як побачив падіння людини з величезної висоти. Рятувальники, які прибули на місце, знайшли потерпілу на краю басейну в критичному стані.

Як повідомляє видання Thaiger, 26-річна громадянка Таїланду мешкала у квартирі на 25-му поверсі разом зі своїм чоловіком-іноземцем. За попередньою версією слідства, під час вільного падіння сильний порив вітру змістив траєкторію тіла дівчини. Замість бетонної плитки вона влучила прямо у воду басейну, що значно пом'якшило удар.

Попри те, що удар об воду з такої висоти рівнозначний зіткненню з твердою поверхнею, дівчина залишилася живою, хоча й отримала численні внутрішні травми та переломи.

Свідки інциденту розповіли поліції, що безпосередньо перед падінням з квартири на 25-му поверсі було чути звуки запеклої сварки між подружжям. Наразі поліція розглядає три основні версії: нещасний випадок під час емоційного конфлікту; спроба самогубства; навмисне штовхання (замах на вбивство). 

Чоловіка постраждалої, чиє громадянство наразі не розголошується з міркувань таємниці слідства, затримали та доправили до поліцейської дільниці для допиту. Сама потерпіла перебуває в реанімації, лікарі борються за її життя.

Раніше У Києві чоловік випав з висоти 19-го поверху та приземлився на дах автівки. Трапилося це у Дніпровському районі на вулиці Воскресенській.Попередньо відомо, що чоловік наважився на такий відчайдушний крок з метою самогубства – не хотів жити. Що саме стало причиною – з’ясовують слідчі.

Теги: Таїланд вбивство рятувальники поліція жінка

