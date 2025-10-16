Пасажирки в купе довели народну артистку України до сліз

Марія Бурмака опинилася в компанії російськомовних попутниць

Народна артистка України Марія Бурмака поділилася емоційною історією про неприємну поїздку потягом, яка закінчилася для неї сльозами, передає «Главком».

У своєму дописі вона розповіла, що опинилася в одному купе з двома жінками похилого віку, які розмовляли російською мовою та обговорювали класичну літературу, зокрема Достоєвського.

«Сіла в поїзд. Зі мною в купе дві женщіни під 70. Русскій язик, чай, манери, Достоєвський і ця вся херня. Я їм кажу: ну як ви можете, ракети ж і на вас летять. А вони мені: «рускій язик на вас не нападал». Плачу в тамбурі. Так мені боляче. От і вся розмова. Не знаю, як бути із цим», – написала Бурмака.

Її пост викликав хвилю підтримки у соцмережах – користувачі висловлюють розуміння та співчуття, зазначаючи, що подібні ситуації боляче нагадують, що багатьох людей війна нічому не навчила.

