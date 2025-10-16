Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Пасажирки в купе довели народну артистку України до сліз

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Народна артистка України Марія Бурмака
фото: Марія Бурмака/Facebook

Марія Бурмака опинилася в компанії російськомовних попутниць

Народна артистка України Марія Бурмака поділилася емоційною історією про неприємну поїздку потягом, яка закінчилася для неї сльозами, передає «Главком».

У своєму дописі вона розповіла, що опинилася в одному купе з двома жінками похилого віку, які розмовляли російською мовою та обговорювали класичну літературу, зокрема Достоєвського.

«Сіла в поїзд. Зі мною в купе дві женщіни під 70. Русскій язик, чай, манери, Достоєвський і ця вся херня. Я їм кажу: ну як ви можете, ракети ж і на вас летять. А вони мені: «рускій язик на вас не нападал». Плачу в тамбурі. Так мені боляче. От і вся розмова. Не знаю, як бути із цим», – написала Бурмака.

Пасажирки в купе довели народну артистку України до сліз фото 1

Її пост викликав хвилю підтримки у соцмережах – користувачі висловлюють розуміння та співчуття, зазначаючи, що подібні ситуації боляче нагадують, що багатьох людей війна нічому не навчила.

Пасажирки в купе довели народну артистку України до сліз фото 2
Пасажирки в купе довели народну артистку України до сліз фото 3
Пасажирки в купе довели народну артистку України до сліз фото 4
Пасажирки в купе довели народну артистку України до сліз фото 5

Раніше принц Гаррі поділився своїми переживаннями під час візиту до Києва 12 вересня, коли перебував на Майдані Незалежності. 

«Я хотів знайти місце, де можна було б у спокої покласти вінок, подалі від усіх. Боже мій, там як у лабіринті. Я не усвідомлював, як далеко це заходить. Чесно кажучи, це одне з найсумніших видовищ, які я коли-небудь бачив. Але також одне з найпрекрасніших», – сказав принц Гаррі.

Читайте також:

Теги: потяг війна Марія Бурмака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атіс Клімовичс приїздить в Україну регулярно – щонайменше, шість разів на рік
Волонтер і воєнкор з Латвії Атіс Клімовичс: Найбільше вразили українські ждуни
9 жовтня, 13:05
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11192 танки
Втрати ворога станом на 20 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
20 вересня, 08:19
CNN зазначає, що Трамп недооцінює стійкість Росії
Трамп більше не просить Зеленського йти на поступки, а спонукає до повернення територій – CNN
24 вересня, 22:23
У Нью-Йорку президент Зеленський звернувся до Трампа із проханням надати крилаті ракети Tomahawk
Трамп може зняти заборону на удари углиб Росії американською зброєю – WSJ
27 вересня, 00:53
Трамп не виключив можливості запровадження додаткових санкцій проти Росії
Україна та Росія скоро сядуть за стіл переговорів – Трамп
9 жовтня, 22:56
Генсек альянсу зазначив, що ймовірний конфлікт між НАТО та Росією мав би зовсім інші масштаби та наслідки
Генсек НАТО назвав Росію «дурною», якщо Путін вирішить напасти на альянс
14 жовтня, 03:16
Письменниця презентувала нову книгу
Ірена Карпа розповіла, що кажуть видавці про продаж книг на воєнну тематику
6 жовтня, 14:31
Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, міністр оборони України Денис Шмигаль, профільний заступник керівника Офісу Павло Паліса доповіли Зеленському
Зеленський: ймовірно, угорські дрони порушили повітряний простір України
26 вересня, 16:09
На службу Сергія Толочика призвали у листопаді 2022 року
Зник безвісти під час виконання завдання біля Краматорська. Згадаймо Сергія Толочика
9 жовтня, 09:00

Життя

Пасажирки в купе довели народну артистку України до сліз
Пасажирки в купе довели народну артистку України до сліз
Емінем вдруге стане дідусем. Названа донька репера чекає на первістка
Емінем вдруге стане дідусем. Названа донька репера чекає на первістка
Експрем'єра Канади Джастіна Трюдо заскочили за поцілунками з відомою співачкою (фото)
Експрем'єра Канади Джастіна Трюдо заскочили за поцілунками з відомою співачкою (фото)
Помер співзасновник телеканалу «1+1» Борис Фуксман
Помер співзасновник телеканалу «1+1» Борис Фуксман
Новозеландець потрапив у Книгу рекордів Гіннеса за найдовше ім’я у світі
Новозеландець потрапив у Книгу рекордів Гіннеса за найдовше ім’я у світі
Штучний інтелект навчився передбачати романтичний потяг
Штучний інтелект навчився передбачати романтичний потяг

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua