Який алкоголь обрати на Новий рік, щоб не зіпсувати свято: поради дієтолога

Іванна Гончар
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Дієтолог зазначає, що навіть мінімальна доза несе навантаження на організм

У новорічну ніч келих шампанського чи чарка віскі – частина традиції для багатьох українців. Але алкоголь, попри святковий настрій, залишається токсичною речовиною для організму, нагадує дієтолог Оксана Скиталінська, пише «Главком».

Зазначається, що жодна доза алкоголю не є безпечною. Токсична дія починається з першої краплі – і що більше випито, то сильніше навантаження на печінку, яка змушена знешкоджувати етанол.

Ось як зменшити ризики

  • пийте повільно, невеликими порціями;
  • обов’язково запивайте воду;
  • не пийте натще;
  • надавайте перевагу якісним напоям.

Що обрати

  • Сухе вино (біле або червоне) – нижчий градус, контроль дози;
  • Біле вино та ігристе – можуть бути легшими для чутливих до червоного;
  • Горілка, джин – менше домішок, але ризик передозування.

Чого краще уникати

Темні дистиляти (віскі, коньяк) –  більше конгенерів, сильніше похмілля;
Солодкі лікери та коктейлі – багато цукру та етанол – подвійне навантаження.

Дієтолог також зауважує: справжня радість у новорічну ніч – це люди, емоції та моменти, а не алкоголь. Найкраще ––не пити взагалі або дуже помірно.

Теги: алкоголь новорічні свята традиції свято

