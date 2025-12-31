Який алкоголь обрати на Новий рік, щоб не зіпсувати свято: поради дієтолога
Дієтолог зазначає, що навіть мінімальна доза несе навантаження на організм
У новорічну ніч келих шампанського чи чарка віскі – частина традиції для багатьох українців. Але алкоголь, попри святковий настрій, залишається токсичною речовиною для організму, нагадує дієтолог Оксана Скиталінська, пише «Главком».
Зазначається, що жодна доза алкоголю не є безпечною. Токсична дія починається з першої краплі – і що більше випито, то сильніше навантаження на печінку, яка змушена знешкоджувати етанол.
Ось як зменшити ризики
- пийте повільно, невеликими порціями;
- обов’язково запивайте воду;
- не пийте натще;
- надавайте перевагу якісним напоям.
Що обрати
- Сухе вино (біле або червоне) – нижчий градус, контроль дози;
- Біле вино та ігристе – можуть бути легшими для чутливих до червоного;
- Горілка, джин – менше домішок, але ризик передозування.
Чого краще уникати
Темні дистиляти (віскі, коньяк) – більше конгенерів, сильніше похмілля;
Солодкі лікери та коктейлі – багато цукру та етанол – подвійне навантаження.
Дієтолог також зауважує: справжня радість у новорічну ніч – це люди, емоції та моменти, а не алкоголь. Найкраще ––не пити взагалі або дуже помірно.
