Прессекретарка та улюблениця Трампа разом зі своїм 60-річним чоловіком чекає на другу дитину (фото)

Дональд Трамп заявляв, що в його прессекретарки Керолайн Лівітт «рот, як кулемет»

Прессекретарка Білого дому 28-річна Керолайн Лівітт чекає на другу дитину. Жінка разом зі своїм 60-річним чоловіком будівельним магнатом Ніколасом Річчіо вже виховує первістка. Про це пише «Главком» із посиланням на The Daily Beast.

«Ми з чоловіком у захваті від того, що наша сім'я стане більшою і чекаємо, коли наш син стане старшим братом», – повідомила улюблена прессекретарка Трампа на телеканалі Fox News. Перший син у подружжя народився в липні 2024 року за пів року до їхнього весілля.

Також ця подія відбулася за шість місяців до інавгурації Трампа. Про це також згадала Керолайн Лівітт. Вона зазначила, що «надзвичайно вдячна» Дональду Трампу та главі адміністрації Сьюзі Вайлз за те, що вони її підтримували.

А також за створення «сприятливої для сім'ї атмосфери в Білому домі». «Майже у всіх моїх колег із Західного крила є немовлята і маленькі діти, тож ми всі справді підтримуємо одне одного, займаючись вихованням наших родин, працюючи на найвидатнішого президента всіх часів», – сказала прессекретарка.

Прессекретарка Трампа повідомила про другу вагітність фото: Іnstagram/karolineleavitt

Керолайн Лівітт чекає на дівчинку, цим вона поділилася у соцмережах. Жінка опублікувала допис із фото та підписом. На світлині вона позує, тримаючи руку на животі, а на інших кадрах триває знімок, а поруч лежить дитячий одяг, де написано «Маленька сестра». Також на ще одному фото її син тримає ведмедика з написом «Я старший брат».

Майбутнє подружжя почало зустрічатися у 2022 році. Тоді їхній союз став приводом для обговорень та причиною проблем з батьками. «Спочатку це, безумовно, складна розмова. Але щойно вони дізналися його, побачили, хто він як чоловік, його характер і як сильно він мене обожнює, я думаю, їм стало досить легко, і тепер ми всі друзі», – розповіла Лівітт в подкасті «Pod Force One». Також існують чутки про те що пару познайомив сам Трамп, адже він є другом Річчіо.

Прессекретарка та улюблениця Трампа повідомила про другу вагітність фото: Іnstagram/karolineleavitt

Раніше мережею ширилося те, як Дональд Трамп відгукнувся про свою прессекретарку Керолайн Лівітт. Він заявив, що в «рот, як кулемет» .

Нагадаємо, як Керолайн Лівітт під час пресконференції пояснила, чому Трамп носить пластирі на руках. За словами речниці, пластирі потрібні через те, що «президент буквально постійно тисне людям руки».

Раніше «Главком» писав про те, як Керолайн Лівітт, прессекретар Білого дому заявила, що мирний план Сполучених Штатів, спрямований на припинення російської агресії проти України, зазнав суттєвих доопрацювань. У Вашингтоні висловлюють оптимізм щодо цього процесу.