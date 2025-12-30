Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Прессекретарка та улюблениця Трампа разом зі своїм 60-річним чоловіком чекає на другу дитину (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Прессекретарка та улюблениця Трампа повідомила про другу вагітність
фото: Іnstagram/karolineleavitt

Дональд Трамп заявляв, що в його прессекретарки Керолайн Лівітт «рот, як кулемет» 

Прессекретарка Білого дому 28-річна Керолайн Лівітт чекає на другу дитину. Жінка разом зі своїм 60-річним чоловіком будівельним магнатом Ніколасом Річчіо вже виховує первістка. Про це пише «Главком» із посиланням на The Daily Beast.

«Ми з чоловіком у захваті від того, що наша сім'я стане більшою і чекаємо, коли наш син стане старшим братом», – повідомила улюблена прессекретарка Трампа на телеканалі Fox News. Перший син у подружжя народився в липні 2024 року за пів року до їхнього весілля.

Також ця подія відбулася за шість місяців до інавгурації Трампа. Про це також згадала Керолайн Лівітт. Вона зазначила, що «надзвичайно вдячна» Дональду Трампу та главі адміністрації Сьюзі Вайлз за те, що вони її підтримували.

А також за створення «сприятливої для сім'ї атмосфери в Білому домі». «Майже у всіх моїх колег із Західного крила є немовлята і маленькі діти, тож ми всі справді підтримуємо одне одного, займаючись вихованням наших родин, працюючи на найвидатнішого президента всіх часів», – сказала прессекретарка.

Прессекретарка Трампа повідомила про другу вагітність
Прессекретарка Трампа повідомила про другу вагітність
фото: Іnstagram/karolineleavitt

Керолайн Лівітт чекає на дівчинку, цим вона поділилася у соцмережах. Жінка опублікувала допис із фото та підписом. На світлині вона позує, тримаючи руку на животі, а на інших кадрах триває знімок, а поруч лежить дитячий одяг, де написано «Маленька сестра». Також на ще одному фото її син тримає ведмедика з написом «Я старший брат».

Майбутнє подружжя почало зустрічатися у 2022 році. Тоді їхній союз став приводом для обговорень та причиною проблем з батьками. «Спочатку це, безумовно, складна розмова. Але щойно вони дізналися його, побачили, хто він як чоловік, його характер і як сильно він мене обожнює, я думаю, їм стало досить легко, і тепер ми всі друзі», – розповіла Лівітт в подкасті «Pod Force One». Також існують чутки про те що пару познайомив сам Трамп, адже він є другом Річчіо.

Прессекретарка та улюблениця Трампа повідомила про другу вагітність
Прессекретарка та улюблениця Трампа повідомила про другу вагітність
фото: Іnstagram/karolineleavitt

Раніше мережею ширилося те, як Дональд Трамп відгукнувся про свою прессекретарку Керолайн Лівітт. Він заявив, що в «рот, як кулемет» .

Нагадаємо, як Керолайн Лівітт під час пресконференції пояснила, чому Трамп носить пластирі на руках. За словами речниці, пластирі потрібні через те, що «президент буквально постійно тисне людям руки». 

Раніше «Главком» писав про те, як Керолайн Лівітт, прессекретар Білого дому заявила, що мирний план Сполучених Штатів, спрямований на припинення російської агресії проти України, зазнав суттєвих доопрацювань. У Вашингтоні висловлюють оптимізм щодо цього процесу. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Москві пройшли переговори щодо закінчення війни в Україні
Переговори американців та росіян у Москві щодо миру: головне за ніч
3 грудня, 05:50
Після переговорів у Брюсселі секретар РНБО і начальник Генштабу готуватимуть зустріч з американськими посадовцями
Зеленський доручив підготувати зустріч із представниками Трампа у США
3 грудня, 12:22
WSJ: Нова стратегія нацбезпеки Трампа порадує Китай та Росію
WSJ: Нова стратегія нацбезпеки Трампа порадує Китай та Росію
10 грудня, 01:29
Володимир Зеленський акцентував, що в документі мають бути конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців
Гарантії безпеки. Глава держави розповів про розмову з американцями
11 грудня, 19:36
Керолайн Лівітт каже, що очільник США нібито дуже розчарований як Росією, так і Україною
«Втомився від зустрічей». Білий дім пояснив, коли Трамп побачиться із Зеленським
11 грудня, 22:02
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка вперше з'явився в суді
Підозрюваний у вбивстві активіста Чарлі Кірка вперше з'явився в суді
12 грудня, 03:19
Пентагон стверджує, що поставки зброї Тайваню відповідають національним, економічним і безпековим інтересам США
США схвалили найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню
18 грудня, 06:50
Перші офіційні випробування українських морських дронів
Американська делегація вперше випробувала бойові морські дрони України
19 грудня, 18:11
Директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард зазначила, що Reuters просуває фальшиві наративи в інтересах «паліїв війни»
Директорка Нацрозвідки США звинуватила Reuters у поширенні пропаганди щодо планів Путіна
20 грудня, 23:58

Життя

Прессекретарка та улюблениця Трампа разом зі своїм 60-річним чоловіком чекає на другу дитину (фото)
Прессекретарка та улюблениця Трампа разом зі своїм 60-річним чоловіком чекає на другу дитину (фото)
Путін хоче успіху України: заява Трампа викликала помітне здивування у Зеленського
Путін хоче успіху України: заява Трампа викликала помітне здивування у Зеленського
Фінал трансляції Зеленського та Трампа здивував глядачів
Фінал трансляції Зеленського та Трампа здивував глядачів
Народна депутатка поділилася рідкісним знімком із сімейного архіву
Народна депутатка поділилася рідкісним знімком із сімейного архіву
Випадковий гість на Різдво прожив у сім’ї 45 років
Випадковий гість на Різдво прожив у сім’ї 45 років
Відома співачка опинилася в епіцентрі вибухів у Києві
Відома співачка опинилася в епіцентрі вибухів у Києві

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua