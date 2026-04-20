Макрон розцілував Мелоні на саміті у Парижі. Реакція соцмереж

Юлія Відміцька
Джорджія Мелоні та Еммануель Макрон зустрілися на саміті в Парижі
фото: Geo News English/Facebook

Еммануель Макрон змусив Джорджу Мелоні зніяковіти через його поцілунки

Кадри із зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні розлетілися мережею та стали темою для обговорень. Причиною уваги стали обійми та поцілунки президента та прем'єр-міністерки. Про це пише «Главком».

Джорджа Мелоні та Еммануель Макрон зустрілися в Парижі біля Єлисейського палацу. Політики прибули на саміт лідерів з питання судноплавства в Ормузькій протоці.

Еммануель Макрон зустрів Джорджу Мелоні
фото: Geo News English/Facebook

Коли на захід прибула Джорджа Мелоні, її зустрів Еммануель Макрон. Привітання політиків почалося з того, що Макрон взяв Мелоні за плечі, аби поцілувати її у щоки.

Еммануель Макрон змусив Джорджу Мелоні зніяковіти через його поцілунки
фото: Geo News English/Facebook

Натомість реакцію Мелоні можна було помітити за виразом її обличчя, що потрапило у кадр. Прем’єр-міністерка Італії зніяковіла, а згодом на її обличчі з'явилася посмішка від неочікуваних обіймів та поцілунків Макрона. На одному з фото посадовиця навіть намагалася відсунутися від Еммануеля Макрона, оскільки відстань між ними була невеликою.

Кадри поцілунків Мелоні та Макрона розлетілися мережею
фото: Geo News English/Facebook

Після поцілунків Мелоні та Макрон подивилися одне на одного. А згодом Джорджа Мелоні почала сміятися. Врешті посадовці пішли до будівлі, зупинившись, щоб зробити спільні кадри. На деяких фото Джорджа Мелоні та Еммануель Макрон показалися тримаючи руки одне одного.

Джорджа Мелоні та Еммануель Макрон показалися тримаючи руки одне одного
фото: Geo News English/Facebook

У мережі користувачі по-різному коментували зустріч Мелоні та Макрона. Серед коментаторів української аудиторії у Facebook переважали думки про те, що поцілунки прем’єр-міністерки Італії та президента Франції відповідають протоколу дипломатичних відносин, як обійми чи рукостискання:

  • «Ну, вона красива жінка, тут не поспориш, і виглядає чудово на свій вік. І Макрон не промах, разом гарно виглядають».
Макрон розцілував Мелоні на саміті у Парижі. Реакція соцмереж фото 1
фото: скриншот Facebook
  • «Прості люди» не розуміють, що у політиків взаємовідносини відрізняються наявністю протоколу».
  • «Гарний протокольний епізод».
Макрон розцілував Мелоні на саміті у Парижі. Реакція соцмереж фото 2
фото: скриншот Facebook

Водночас серед іноземної аудиторії в соцмережі Х користувачі зауважили, що такі відносини між політиками дійсно є припустими. Зокрема, в Італії та Франції вітання з обіймами та поцілунками є частиною культури.

Макрон розцілував Мелоні на саміті у Парижі. Реакція соцмереж фото 3
фото: скриншот Х
Макрон розцілував Мелоні на саміті у Парижі. Реакція соцмереж фото 4
фото: скриншот Х

Нагадаємо, торік президент Франції Емманюель Макрон дуже тепло попрощався із своїм українським колегою Володимиром Зеленським наприкінці візиту до Києва. Макрон обійняв Зеленського та поцілував у щоку. Оточення лідерів повідомляло, що Макрон та Зеленський стали справжніми друзями за останні роки.

До слова, президента Франції Еммануеля Макрона розкритикували за флірт із принцесою Уельською Кейт Міддлтон. На прийомі Макрон сидів поруч із принцесою, спілкувався з нею і навіть підморгнув. Еммануель Макрон активно спілкувався з принцесою Уельською і пара цокалася келихами. Деякі інтернет-користувачі вважають, що президент Франції таким чином фліртував з принцесою Уельською та засудили його поведінку.

