Стармер і Макрон проведуть зустріч світових лідерів щодо Ормузької протоки

Раніше Іран вимагав одноосібного контролю над Ормузькою протокою

Лідери Великої Британії та Франції проведуть у п'ятницю віртуальну зустріч світових лідерів, щоб обговорити зусилля щодо відновлення Ормузької протоки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Очікується, що лідери 40 країн обговорять підтримку нестійкого припинення вогню в Ірані та відновлення та безпеку судноплавних шляхів через протоку.

У заяві офісу британського прем'єр-міністра йдеться, що світові лідери створять міжнародну місію для відновлення протоки. Згідно із заявою, суто оборонна місія розгорне спільні військові зусилля, щойно дозволять умови.

На саміті також обговорять підтримку роботи Міжнародної морської організації щодо забезпечення безпеки суден та осіб, які перебувають на них на борту.

Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибуде до Парижа в п'ятницю вранці, щоб провести саміт разом з президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами представника німецького уряду, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також відвідає Париж 17 квітня для участі в саміті.

«Безумовне та негайне відновлення протоки є глобальною відповідальністю, і нам потрібно діяти, щоб знову відновити вільний потік світової енергії та торгівлі», – очікується, що Стармер скаже на саміті. Британський лідер також наголосить на необхідності заспокоїти комерційне судноплавство та підтримати операції з розмінування.

Німецький чиновник заявив, що Німеччина готова зробити «внесок» у забезпечення безпечного проходу через протоку за умови наявності чіткої правової основи для цього. Це може включати судна для розмінування або морське спостереження, що є предметом експертизи німецьких збройних сил.

Як відомо, президент Дональд Трамп високо оцінив блокаду США іранських портів, назвавши її «дивовижною» та заявивши, що вона фактично зупинила значну частину економічної діяльності Ірану.

«Тож у нас справи йдуть дуже добре, що стосується всієї ситуації щодо Ірану. Блокада чудова. Вона тримається дуже міцно, дуже потужно. І я думаю, що ми досягаємо значного прогресу в цьому», – сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що щонайменше два підсанкційні іранські танкери змогли пройти Ормузьку протоку, ймовірно використавши новий обхідний маршрут.

За даними систем відстеження суден, танкер для перевезення скрапленого газу G Summer увійшов до Перської затоки, пройшовши між іранськими островами Ларак і Кешм.