Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Макрон оголосив збір країн для місії в Ормузькій протоці

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Французький лідер анонсував переговори про відновлення судноплавства в Ормузі
фото з відкртих джерел

Франція і Британія готують оборонну місію для відновлення судноплавства після завершення бойових дій

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про підготовку міжнародної зустрічі країн, які готові долучитися до відновлення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис президента Франції у соціальних мережах.

Йдеться про ініціативу Франції та Великої Британії, які планують найближчими днями провести конференцію з партнерами. Французький президент зазначив, що Париж готовий взяти на себе частину відповідальності за завершення війни на Близькому Сході. Водночас Франція розглядає можливість очолити оборонну місію в Ормузькій протоці, однак лише після припинення бойових дій у регіоні.

Макрон оголосив збір країн для місії в Ормузькій протоці фото 1
скріншот: @EmmanuelMacron

«Що стосується Ормузької протоки, то найближчими днями ми разом із Великою Британією організуємо конференцію з країнами, готовими разом із нами долучитися до багатонаціональної миротворчої місії, покликаної відновити свободу судноплавства в протоці. Ця суто оборонна місія, яка не має відношення до сторін, що воюють, буде розгорнута, щойно ситуація це дозволить», – повідомив Макрон.

Окремо він наголосив на необхідності досягнення довгострокового та стійкого врегулювання ситуації на Близькому Сході. За його словами, це передбачає напрацювання рішень щодо ядерної та балістичної діяльності Ірану, а також його ролі у дестабілізаційних процесах у регіоні.

Нагадаємо, що американські військові заявили, що розпочнуть блокаду суден, які прямують до Ірану та з нього. Згідно із заявою, блокада набуде чинності 13 квітня о 17:00 за київським часом і поширюватиметься на всі судна, що входять до іранських портів або виходять із них.

Водночас у Центральному командуванні зазначили, що не перешкоджатимуть свободі судноплавства через Ормузьку протоку для суден, які не прямують до іранських портів.

Читайте також:

Теги: нафта Франція Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бензин є, дизель дорогий, газ зникає: паливний ринок лихоманить
Бензин є, дизель дорогий, газ зникає: паливний ринок лихоманить
9 квiтня, 09:22
Нафта різко подешевшала
Ціни на нафту різко пішли вниз
8 квiтня, 03:26
Принц Гаррі прокоментував свої приватні литування з журналісткою у судді
«Містер Бешкетник». У мережі з'явилося приватне листування Принца Гаррі з журналісткою
2 квiтня, 11:46
Британські військові допомагатимуть встановлювати системи ППО, навчати персонал і обслуговувати їх
Британія погодилася захистити союзників на Близькому Сході від Ірану
31 березня, 20:09
Нафтовий термінал у Кулеві опинився під ризиком включення до санкційного списку ЄС через переробку російської нафти
Єдиний НПЗ Грузії відмовляється від російської нафти: причина
31 березня, 04:30
Країни G7 закликали сторони конфлікту повернутися до переговорів
Країни G7 готові забезпечити безпеку Ормузької протоки, але є умова
27 березня, 23:21
Британія терміново влила €115 млн у ППО України
Британія терміново посилила ППО України: подробиці
27 березня, 16:28
Іран, Трамп і нафта: що стоїть за «переговорами»
Трамп та Іран. Зараз ми бачимо початок великого торгу і Україна тут – не спостерігач
24 березня, 20:15
Велика Британія дозволила США використовувати свої військові бази
Британія дозволила США використовувати свої бази для ударів по іранських об’єктах
20 березня, 23:18

Соціум

СБУ викрила генерала РФ, який організував катування на Чернігівщині
СБУ викрила генерала РФ, який організував катування на Чернігівщині
Генштаб порахував порушення РФ: понад 10 тисяч атак за «перемир’я»
Генштаб порахував порушення РФ: понад 10 тисяч атак за «перемир’я»
ЗМІ: Сійярто зник після поразки Орбана і перестав виходити на публіку
ЗМІ: Сійярто зник після поразки Орбана і перестав виходити на публіку
Макрон оголосив збір країн для місії в Ормузькій протоці
Макрон оголосив збір країн для місії в Ормузькій протоці
Ковтнув кокаїн для маскування: митники затримали контрабандиста у Гданську
Ковтнув кокаїн для маскування: митники затримали контрабандиста у Гданську
Розвідка встановила склад рідкісного розвіддрона РФ
Розвідка встановила склад рідкісного розвіддрона РФ

Новини

13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
11 квiтня, 12:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua