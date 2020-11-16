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    Жизнь

    Как выглядит жизнь самого молодого в мире миллиардера (фото)

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    Миллиардер&nbsp;Густав Магнар - Как выглядит жизнь самого молодого в мире миллиардера (фото)
    Миллиардер Густав Магнар
    instagram.com/guswitzoe/

    Свою личную жизнь парень не афиширует

    Многие люди к 25 годам только начинают становиться на ноги и зарабатывать первые нормальные деньги, в то время как норвежец Густав Магнар Витзе в этом возрасте уже привык к статусу миллиардера.

    Forbes оценили общее денежное состояние парня в 3,2 миллиарда долларов. Эти деньги пришли к нему вместе с семейным бизнесом. Отец Густава в 2013 году сделал сына совладельцем самой крупной в мире лососевой фермы Salmar ASA, которая только в 2016 году произвела около 130 000 тонн лосося. И с каждым годом цифры только преумножаются.

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    Как выглядит жизнь самого молодого в мире миллиардера (фото)
    Как выглядит жизнь самого молодого в мире миллиардера (фото)
    Как выглядит жизнь самого молодого в мире миллиардера (фото)
    Как выглядит жизнь самого молодого в мире миллиардера (фото)
    Как выглядит жизнь самого молодого в мире миллиардера (фото)
    Как выглядит жизнь самого молодого в мире миллиардера (фото)
    Как выглядит жизнь самого молодого в мире миллиардера (фото)
    Как выглядит жизнь самого молодого в мире миллиардера (фото)
    Как выглядит жизнь самого молодого в мире миллиардера (фото)
    Как выглядит жизнь самого молодого в мире миллиардера (фото)
    Как выглядит жизнь самого молодого в мире миллиардера (фото)
    Как выглядит жизнь самого молодого в мире миллиардера (фото)
    instagram.com/guswitzoe/

    Но хотя выглядит Густав молодым мажором, на самом деле, он старается и работает на благо семейного бизнеса. Кроме того, парень успевает еще и быть моделью в норвежском агентстве Team Models. А в свободное время Витзе любит путешествовать.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости деньги
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