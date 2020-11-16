Как выглядит жизнь самого молодого в мире миллиардера (фото)

Свою личную жизнь парень не афиширует

Многие люди к 25 годам только начинают становиться на ноги и зарабатывать первые нормальные деньги, в то время как норвежец Густав Магнар Витзе в этом возрасте уже привык к статусу миллиардера.

Forbes оценили общее денежное состояние парня в 3,2 миллиарда долларов. Эти деньги пришли к нему вместе с семейным бизнесом. Отец Густава в 2013 году сделал сына совладельцем самой крупной в мире лососевой фермы Salmar ASA, которая только в 2016 году произвела около 130 000 тонн лосося. И с каждым годом цифры только преумножаются.

Но хотя выглядит Густав молодым мажором, на самом деле, он старается и работает на благо семейного бизнеса. Кроме того, парень успевает еще и быть моделью в норвежском агентстве Team Models. А в свободное время Витзе любит путешествовать.

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