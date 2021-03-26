Картину Ван Гога продали за 13 миллионов

«Уличная сцена на Монмартре» была написана художником в 1887 году

Картину импрессиониста Винсента Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» продали на торгах в Париже за 13 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Лот был продан за 13 091 250 евро при первоначальной оценочной стоимости от пяти до восьми миллионов евро.

«Уличная сцена на Монмартре» была написана Ван Гогом в 1887 году. Она находилась в частной коллекции с 1920 года. Перед аукционом полотно впервые продемонстрировали публике.

В июне на торгах в аукционном доме Drouot в Париже ушло с молотка письмо художников Винсента Ван Гога и Поля Гогена. Датированное 1888 годом послание адресовалось французскому другу живописцев Эмилю Бернару и написано за несколько недель до того, как Ван Гог отрезал себе ухо.

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