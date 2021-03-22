Художник разрушил стену дворца эпохи Ренессанса с помощью оптической иллюзии (фото)

28-метровая инсталляция называется «Рана»

Французский уличный художник JR создал работу на стене палаццо Строцци эпохи Ренессанса, где сейчас располагается художественная галерея. Художник выложил свое новое произведение в инстаграме.

Изображение выполнено как оптическая иллюзия. 28-метровая работа называется «Рана» (La Ferita).

Работа напоминает огромную трещину на фасаде дворца, сквозь которую видно несколько экспонатов — картины «Весна» и «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли (в реальности они находятся в соседней галерее Уффици).

Это совместный проект французского художника и галереи. В основе ее идеи лежит напоминание о том, что искусство может развиваться в любых условиях, даже в непростые времена пандемии коронавируса.

«Мы открываем новую программу этой новой работой JR «Рана», инсталляция отражает сложность доступа к культуре во времена Covid-19 и в то же время символизирует свободу, творческое воображение и участие, это также возможностью привлечь зрителей совершенно иными путями», — цитирует The Art Newspaper Артуро Галансино, генерального директора Palazzo Strozzi.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.