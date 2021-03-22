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    Художник разрушил стену дворца эпохи Ренессанса с помощью оптической иллюзии (фото)

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    Художник разрушил стену дворца эпохи Ренессанса с помощью оптической иллюзии (фото)
    instagram.com/jr/

    28-метровая инсталляция называется «Рана»

    Французский уличный художник JR создал работу на стене палаццо Строцци эпохи Ренессанса, где сейчас располагается художественная галерея. Художник выложил свое новое произведение в инстаграме.

    Изображение выполнено как оптическая иллюзия. 28-метровая работа называется «Рана» (La Ferita).

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    Художник разрушил стену дворца эпохи Ренессанса с помощью оптической иллюзии (фото)
    Художник разрушил стену дворца эпохи Ренессанса с помощью оптической иллюзии (фото)
    instagram.com/jr/

    Работа напоминает огромную трещину на фасаде дворца, сквозь которую видно несколько экспонатов — картины «Весна» и «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли (в реальности они находятся в соседней галерее Уффици).

    Это совместный проект французского художника и галереи. В основе ее идеи лежит напоминание о том, что искусство может развиваться в любых условиях, даже в непростые времена пандемии коронавируса.

    «Мы открываем новую программу этой новой работой JR «Рана», инсталляция отражает сложность доступа к культуре во времена Covid-19 и в то же время символизирует свободу, творческое воображение и участие, это также возможностью привлечь зрителей совершенно иными путями», — цитирует The Art Newspaper Артуро Галансино, генерального директора Palazzo Strozzi.

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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    Теги: искусство
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