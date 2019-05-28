Кайли Дженнер рассказала, что кормит годовалую дочь блюдами японской кухни



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Кайли Дженнер и Сторми

Всего пару месяцев назад дочери Кайли Дженнер исполнился год, а малышка уже отличается гастрономическим вкусом

Оказалось, Сторми любит японскую кухню, о чем реалити-звезда рассказала в беседе с американским блогером.

В видеоблоге Хизер Сандерс Кайли учила подругу управляться палочками, поскольку сама подсела на японскую кухню еще со школьных времен. Звезда предположила, что любовь к суши и роллам передалась и ее дочери. «Сторми любит суши. Разумеется, я не кормлю ее сырыми продуктами. Она просто любит эдамамэ и не остановится, пока все не съест. А еще она может съесть целую миску риса с соевым соусом», — рассказала Дженнер.

Некоторые фанаты задумались над тем, можно ли кормить японской кухней годовалого ребенка, но Кайли и прежде хвалили за бережное отношение к дочери, поэтому можно предположить, что Сторми не ест ничего опасного для ее здоровья.

В начале месяца анонимные источники сообщили, что Дженнер так хорошо справляется с ролью матери, что уже планирует второго малыша. Слухи спровоцировал поздравительный пост Кайли, посвященный ее возлюбленному Трэвису Скотту, в котором звезда предложила ему снова стать родителями. «Кайли очень часто говорит о том, чтобы завести еще одного ребенка с Трэвисом, и хочет быть беременной уже к следующему году. Она постоянно говорит, что ей предназначено быть матерью», — рассказал инсайдер.

Джерело: popcornnews