Карди Би подарила 10-месячной дочери украшения стоимостью 80 тысяч долларов



Лучшие друзья девушек бриллианты?

Похоже, с легкой руки хип-хоп-исполнительницы Карди Би этому девизу можно начинать следовать прямо с пеленок: во всяком случае, у дочери Карди, маленькой Калчер, такие «друзья» уже появились.

Карди Би, состояние которой сейчас насчитывает 8 миллионов долларов, не скупится на подарки близким, вне зависимости от их возраста. Последнее она продемонстрировала в новом видео в Instagram, где похвасталась, что прикупила подарков своей малышке на 80 тысяч долларов, а после показала бриллиантовый браслет на крохотной ручке 10-месячной девочки. Ролик Карди впоследствии удалила, но стереть из всемирной паутины свидетельство своего расточительства ей уже не удалось.

Судя по уже удаленным данным из блога Карди, подарки она приобрела у американского бренда украшений Pristine Jewelers. Исполнительница даже приложила скриншот своей переписки с ювелиром, в котором обсуждается отделка и транзакция денежных средств в размере 80 тысяч долларов. Также ниже приведено фото сразу нескольких браслетов - по-видимому, тех самых, которые заказала Карди.

В прошлом стриптизерша, любой ценой старавшаяся выжить, сегодня хип-хоп-исполнительница Карди Би - звезда, обладательница премии Grammy и 45 миллионов подписчиков в Instagram. Треки Карди собирают миллионные прослушивания, а в одном из ее самых известных синглов Bodak Yellow есть такие строчки: "Я так часто обналичиваю счета, что в банках уже устали от меня" (I be in and out them banks so much, I know they're tired of me). По-видимому, Карди действительно, что видит, о том и поет: и расточительство на словах подтверждает делом.

Джерело: Hello!