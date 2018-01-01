Кайли Дженнер стала самой богатой из сестер Кардашьян

Супермодель, которая недавно стала мамой, активно наращивает свой капитал

Младшая сестра в семействе телезвезд Кардашьян Кайли Дженнер обошла по размеру капитала всех своих родственников. Девушка зарабатывает прежде всего на рекламных контрактах, а также благодаря собственному бренду косметики Lip Kit. По предварительным подсчетам, капитализация последнего составляет $386 млн. Как утверждают эксперты, дела этого



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Кайли Дженнер

Супермодель, которая недавно стала мамой, активно наращивает свой капитал

Младшая сестра в семействе телезвезд Кардашьян Кайли Дженнер обошла по размеру капитала всех своих родственников. Девушка зарабатывает прежде всего на рекламных контрактах, а также благодаря собственному бренду косметики Lip Kit. По предварительным подсчетам, капитализация последнего составляет $386 млн.

Как утверждают эксперты, дела этого косметического бренда улучшаются с каждым годом. По прогнозам финансистов, через четыре года стоимость этой компании достигнет $1 млрд.

Кроме того Дженнер зарабатывает на своих фотосессиях. В совокупности все эти доходы сделали ее самой богатой из пяти сестер Кардашьян.

Эксперты Forbes отмечают, что Ким Кардашьян, которая уже давно строит свою бизнес-империю, распоряжается $175 млн. Остальные члены семьи тоже могут похвастаться внушительным состоянием, однако с Кайли и Ким им не сравниться: Хлои Кардашьян ($40 млн.), Кортни Кардашьян ($35 млн.), Кендалл Дженнер ($18 млн.).

Джерело: Сегодня