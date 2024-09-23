Британія залучатиме геймерів до служби в армії

Як зазначив очільник Міноборони Британії, навички, якими володіють оператори безпілотників, багато в чому збігаються з навичками геймерів

Британській армії не вистачає операторів безпілотників

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на щорічному з’їзді британської Лейбористської партії заявив, що Велика Британія планує залучати геймерів до служби в армії. Про це повідомляє BBC.

«Якщо ви найкращий геймер – ви потрібні своїй країні і що британській армії не вистачає операторів безпілотників. Ви можете бачити, як змінюється характер війни в Україні, де поєднання артилерії і безпілотників спричиняє переважну більшість жертв», – зазначив він.

За словами міністра, навички, якими володіють оператори безпілотників, багато в чому збігаються з навичками геймерів.

«Навички, якими володіють пілоти безпілотників, – це багато в чому ті самі навички, з якими деякі з наших найкращих консольних воїнів добре справляються в цивільному житті», – каже політик.

Очільник Міноборони також розповів про послаблення медичних протипоказань до служби в армії. А саме про те, що люди з астмою та акне уже не будуть непридатними.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем – унікальний вид збройних сил, якого немає в армії жодної країни світу. Як повідомлялося, створення Сил безпілотних систем сприятиме накопиченню та обміну досвідом, а також відкриє нові можливості у застосуванні безпілотників.

До слова, Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тис. одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту (ШІ) Avengers, яку розробив Центр інновацій Міністерства оборони України.