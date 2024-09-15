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Росія поділилася ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети – The Telegraph

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія поділилася ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети – The Telegraph
Хоча Великобританія, Франція та Німеччина попереджали, що Тегеран збільшив запаси урану, неясно, чи є у нього можливості для створення ядерної зброї
фото з відкритих джерел

Кір Стармер і Джо Байден обговорили загрозу від посилення військової співпраці з боку двох найбільших супротивників Заходу

Велика Британія та США побоюються, що Росія могла поділитися ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети для використання у війні проти України. Про це повідомляє The Telegraph.

У матеріалі йдеться, що на своєму саміті у Вашингтоні прем'єр Британії Кір Стармер і президент США Джо Байден обговорили загрозу від посилення військової співпраці з боку двох найбільших супротивників Заходу.

Це сталося через кілька днів після того, як повідомилося, що Іран накопичив чотири «значні кількості» збагаченого урану, кожну з яких можна було б використати для виготовлення ядерної бомби. Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен під час своєї поїздки до Лондона попередив, що своєю діяльністю дві країни створюють «ще більшу небезпеку» у світі.

«Зі свого боку, Росія ділиться технологіями, до яких прагне Іран, – це вулиця з двостороннім рухом – включно з ядерними питаннями, а також деякою космічною інформацією», – сказав Блінкен.

Хоча Великобританія, Франція та Німеччина попереджали, що Тегеран збільшив запаси урану, неясно, чи є у нього можливості для створення ядерної зброї, пише The Telegraph.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

Також Європейський Союз отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети.

Нагадаємо, судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море. Судно, яке доставило іранські ракети в Росію, зафіксоване на супутниковому знімку. 

До слова, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту.

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Теги: росія Іран Велика Британія Франція Німеччина ядерна зброя ракета війна Україна

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