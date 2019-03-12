Алессандра Амброзио в комбинезоне на голое тело показала соблазнительную фигуру

37-летняя Алессандра Амброзио выложила в соцсети кадр из смелой фотосессии

Алессандра Амброзио позирует в наряде, который подчеркнул достоинства ее фигуры.

Модель не перестает восхищать безупречным телом. Она поделилась в Instagram снимком для журнала V Magazine. Бразильянка примерила кожаный черный комбинезон Jeremy Scott на голое тело. Костюм акцентирует внимание на красивой груди Алессандры. Свой образ она дополнила распущенными волосами, черными стрелками, коричневой помадой и браслетом Cartier.

В подписи к снимку модель рассказала, что долгое время у нее не получалось найти баланс между личной жизнью и работой. Пытаясь разобраться с этой проблемой, ей удалось создать волшебную среду вокруг себя.

«Я создала позитивную и полезную среду вокруг себя и своей семьи. Этим я окружена всегда», — сказала Амброзио.

В 2005 году Алессандра начала встречаться с бизнесменом Джейми Мазуром. За 13 лет отношений они воспитали двоих детей — дочь Аню Луизу и сына Ноа Феникса. В марте прошлого года стало известно о расставании пары. Такое решение оказалось большой неожиданностью для поклонников. Влюбленные были помолвлены, и фанаты с нетерпением ждали свадьбы.

Вскоре после расставания у знаменитости начался новый роман. Она встречается с дизайнером одежды Николо Одди — основателем итальянского бренда Alanui.