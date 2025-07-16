Клопотенко відреагував на закиди про несмачну їжу в школах

Діти могли звикнути до інших моделей харчування, адже кожна сім’я має свої харчові звички

Ресторатор Клопотенко: «Я персонально не готую в кожній школі країни»

Шеф-кухаря, ресторатора та блогера Євгена Клопотенка, який розробив меню для українських шкіл, звинуватили у тому, що страви, які він рекомендував, є несмачними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Клопотенка у Facebook.

«Навчився б ти смачно готувати! Діти в школах їжу за твоїми рецептами навіть не зачіпають», – написала Олена Чупринська у коментарях під одним із дописів ресторатора.

Клопотенко пояснив, що смак нового меню може бути і справді незвичним, проте кількість цукру, солі та хліба у новому шкільному меню відповідає нормам, рекомендованим Всесвітньою організацією охорони здоров’я для запобігання ризикам розвитку неінфекційних хвороб.

«Я персонально не готую в кожній школі країни. Ми усвідомлюємо, що діти могли звикнути до інших моделей харчування, адже кожна сім’я має свої харчові звички. Але наша мета – показати здоровіші альтернативи. Так, новий смак може бути незвичним. Та здорове харчування – це така сама навичка, яку можна набути, якої можна навчитися і до якої, так, треба звикнути», – каже він.

За словами шеф-кухаря, середній вміст солі в сосисках становить 2 г солі на 100 г сосисок. Тобто якщо одна сосиска важить 50 г, то в ній міститься приблизно 1 г солі, що є 1/5 від добової норми рекомендованої ВООЗ.

«Рекомендуємо батькам також і вдома починати готувати у таких нормах, так діти швидше звикнуть до нових смаків. Якщо ви незадоволені новими нормами та маєте пропозиції щодо їх зміни, можете звертатися на пряму до МОЗ або до Держспроживслужби», – додав він.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року українські школи і дитячі садках перейшли на оновлене меню. Участь у розробці меню взяли перша леді Олена Зеленська та відомий кулінар Євген Клопотенко.

Оновлене меню для шкільних їдалень має перелік із 160 страв. У ньому обмежено кількість солі та цукру, жирів рослинного й тваринного походження та субпродуктів. Натомість збільшено кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів. Тожі ж користувачі соціальних мереж висловлювали своє обурення в коментарях – батьки не задоволені і пишуть, що діти повертаються додому голодними.

Раніше «Главком» повідомляв, що уряд від жовтня 2024 року забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1-4 класів. Для цього на 2024 рік з бюджету було виділено 2 млрд грн, які передадуть місцевим громадам у формі субвенції.